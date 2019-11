Matej Tonin z darilom navdušil Hrvate

Poročilo slovenske parlamentarne komisije za nadzor nad obveščevalnimi varnostnimi službami (Knovs), ki jo vodi poslanec Matej Tonin (NSi), zanika vse, kar so Slovenci v zvezi z nedovoljenimi pogovori med Simono Drenik in Jernejem Sekolcem trdili do zdaj. To bi lahko pred sodiščem Evropske unije koristilo Hrvaški, poroča hrvaški spletni portal vecernji.hr .

Slovenska stran je sama objavila, da je v arbitražnem postopku o meji med državama goljufala, piše vecernji.hr in dodaja, da je v arbitražni postopek glede meje med državama vstopila, kot da gre za obveščevalno operacijo, ne pa za pravni postopek pred mednarodnim sodiščem.

"Toninova komisija potrdila, da je Slovenija angažirala Sovo"

Portal poudarja, da se je Slovenija ves čas trudila, da bi iz nezakonitih pogovorov agentke Simone Drenik in našega arbitra Jerneja Sekolca naredila afero o nezakonitem hrvaškem prisluškovanju, a je po njihovih besedah poročilo Toninove komisije zdaj nedvoumno potrdilo, da je Slovenija z namenom arbitražne prevare angažirala državni aparat in tajne službe.

Iz javnega dela poročila po pisanju medija izhaja, da je Slovenija s pomočjo obveščevalnih služb ves čas sodelovala v prikrivanju nezakonitega komuniciranja med Sekolcem in Drenikovo, ob tem pa ocenjujejo, da je nepričakovana objava rezultat slovenskih notranjepolitičnih bojev in dejstva, da je komisija v rokah opozicije.

Iz poročila je, kot poroča vecernji.hr, razvidno, da:



- se je slovenska obveščevalna služba na arbitražo začela pripravljati, še preden je bil sporazum leta 2009 sploh podpisan;



- so imeli predstavniki Sove več sestankov s slovensko arbitražno ekipo s Simono Drenik na čelu. Cilj sestankov je bil zavarovati komunikacijo pred vpadom Hrvaške strani in zaščititi tajno komuniciranje slovenske arbitražne ekipe;



- je Sova inštruirala člane arbitražne ekipe, kako lahko nezakonito komunicirajo in izmenjujejo tajne podatke, ne da bi jih pri tem odkrili, a je nastal problem, ker Drenikova navodil ni upoštevala;



- je Sova arbitražno ekipo opremila s petimi kriptiranimi telefoni za medsebojno izmenjavo informacij in za komuniciranje s Sovo.

Vse te zadeve, ki jih je v poročilu navedla komisija, so po mnenju hrvaškega portala obremenjujoče za slovensko stran in postavljajo pod vprašaj ključna slovenska stališča v tožbi zoper Hrvaško pred sodiščem Evropske unije zaradi nespoštovanja odločitve arbitražnega sodišča.

Večernji: Zdaj je jasno, da je Slovenija sistematično kršila pravila

Slovenska stran je namreč po objavi prisluhov vztrajala, da pogovori med Drenikovo in Sekolcem arbitražnega postopka ne postavljajo pod vprašaj, čemur je prikimalo tudi arbitražno sodišče, ki je odločilo, da kršenje arbitražnih pravil ni bilo takšne narave, da sodišče ne bi moglo končati svojega dela.

Poročilo Knovsa pa zdaj ne govori v prid temu stališču, saj razkriva, da pri pogovorih med Drenikovo in Sekolcem ni šlo za posamičen incident, ampak za sistematično kršenje pravil arbitražnega postopka s strani Slovenije. V to so bile vpletene obveščevalne službe in celoten politični vrh, saj je tudi Karl Erjavec že nekaj mesecev pred odločitvijo arbitražnega sodišča povedal, da ve, da bo Slovenija dobila dostop do odprtega morja in dve tretjini piranskega zaliva.

Zgodba v hrvaških medijih po Toninovem in Janševem obisku Zagreba

Zanimivo je, da se je zgodba v hrvaških medijih, o zadevi je poročala tudi tednik Express, pojavila le nekaj dni po kongresu Evropske ljudske stranke v Zagrebu, ki se ga je poleg Tonina udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša.