Šarčevi prižgali zeleno luč, 47 Slovencev se bo vrnilo iz krizne Venezuele

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za zunanje zadeve je že večkrat ugotovilo, da je v Venezueli, ki ji vlada Nicolas Maduro (na fotografiji), huda gospodarska in politična kriza, kar je zakonski pogoj za repatriacijo.

Ministrstvo za zunanje zadeve je že večkrat ugotovilo, da je v Venezueli, ki ji vlada Nicolas Maduro (na fotografiji), huda gospodarska in politična kriza, kar je zakonski pogoj za repatriacijo. Foto: Reuters

Vlada je na današnji seji sprejela odločitev o repatriaciji oseb slovenskega porekla iz Venezuele, ki jo že dlje časa pretresa huda gospodarska in politična kriza. Za zdaj je na seznamu 47 oseb, ki se želijo vrniti v Slovenijo.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik, so v začetku junija dobili prva povpraševanja o možnosti repatriacije in se začeli ukvarjati s tem vprašanjem.

Rezultat je današnji sklep vlade, da se nemudoma začne izvajati proces repatriacije, in sicer na način, da bodo ljudje, ki bodo v to vključeni, kar najmanj travmatizirani, je dejal Česnik. Pri tem procesu sodeluje sedem ministrstev, oblikovana pa je bila tudi delovna skupina.

"Vodo vsako jutro pripelje tanker, zdravil ni, elektrike občasno ni," je težke razmere v Venezueli opisal minister.

Vlada je bil v minulih mesecih deležna več pobud, naj poskrbi za rojake, ki živijo v tej državi. Foto: Reuters

Slovenija ima malo izkušenj

Do danes so prejeli 47 prošenj.

"Ti ljudje so se dokončno odločili, da so razmere nevzdržne," je dejal Česnik.

Priznal je, da logistična izvedba repatriacije sicer ne bo enostavna. Izvedba repatriacije je namreč kompleksen postopek. Izkušnje Slovenije pa so na tem področju skromne - doslej je bila repatriirana le ena družina iz Sirije leta 2013 zaradi tamkajšnje državljanske vojne.

Česnik je danes med drugim dejal, da je več slovenskih podjetij izrazilo pripravljenost sprejeti kvalificirane ljudi iz te skupine.

Repatriacijo financira država, repatriirane osebe pa imajo med drugim zakonsko pravico do brezplačnega zdravstvenega varstva in pouka slovenskega jezika za ožje družinske člane. Foto: Gregor Pavšič

Rešilna bilka za državljane v kriznih žariščih

Repatriacijo ureja zakon o odnosu Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja in med drugim predvideva, da lahko država poskrbi za priselitev Slovencev, ki živijo v državah, ki jih pesti huda gospodarska in politična kriza.

Natančneje, zakon pravi, da se lahko priselijo "Slovenci iz držav, za katere se ugotovi, da se nahajajo v hudi gospodarski in politični krizi in kjer so Slovenci izpostavljeni različnim pritiskom ter Slovenci, ki lahko doprinesejo k razvoju ter uveljavitvi Republike Slovenije".

Najprej mora ministrstvo za zunanje zadeve ugotoviti, da je kriza v določeni državi prisotna. To je v primeru Venezuele ministrstvo že večkrat ugotovilo. S tem je postavilo podlago za postopek repatriacije, ki ga je danes s sklepom sprožila vlada. Vseh 47 interesentov bo moralo zdaj - vsaj tako navaja zakon - vložiti prošnjo na najbližjem diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije.