Saje na Brezjah: To bi odprlo pot ločevanju med vrednim in nevrednim življenjem

Narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah je danes znova prizorišče tradicionalnega narodnega romanja bolnikov, invalidov in starejših. Sveto mašo, ki je bila ob 10. uri, je daroval novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje.

Saje se je v nagovoru med drugim zahvalil začetniku romanj, očetu Francu Boletu, ki je v romanjih za bolne in starejše prepoznal nov način pastorale za tiste, ki so še posebej potrebni pozornosti. Na ta način so se starejši lahko srečevali med seboj, prejeli zakramente, skupaj molili in se okrepili v veri in bratstvu, je dejal.

Dotaknil se je tudi predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Njegovo morebitno sprejetje bi odprlo pot ločevanju med življenjem, ki je vredno, in nevrednim, "ki bi ga pod določenimi pogoji kar končali", je ocenil.

Narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje je eno večjih romanj v Cerkvi v Sloveniji, na katerem se zbere več tisoč ljudi. Letos poteka že 55. leto, je zapisano na spletni strani Katoliške cerkve. Tisti, ki se dogodka zaradi bolezni niso mogli udeležiti, so lahko mašo spremljali po prenosu na Radiu Ognjišče.

Duhovniki bolnikom, če želijo, podarijo tudi zakrament bolniškega maziljenja

Romanje že od začetka organizira revija Ognjišče, pred leti pa se ji je pri organizaciji pridružila Slovenska karitas. Romanje je iz skromnih začetkov prešlo v nekakšen narodni dan bolnikov, ki ga v Cerkvi po svetu sicer obeležujejo na god lurške Matere Božje 11. februarja, v Sloveniji pa na romanju na Brezje.

Romanja se udeležijo tudi mladi, zlasti svojci bolnikov, skavti, prostovoljci Karitas in malteški vitezi, ki pomagajo bolnim in ostarelim romarjem. Ti so se na Brezjah začeli zbirati že po 8. uri.

Duhovniki med mašo bolnikom na njihovo željo podelijo tudi zakrament bolniškega maziljenja, pred tem pa zakrament sprave.

Vsakoletno romanje na Brezje je le ena od oblik skrbi Cerkve na Slovenskem za bolnike, invalide in ostarele. Ta se kaže tudi z duhovnim oskrbovanjem bolnikov v bolnišnicah, domovih za starejše in drugih podobnih zavodih. Mnoge župnije in pastoralna območja za bolnike in ostarele pripravljajo posebna srečanja, še piše na spletni strani Cerkve.