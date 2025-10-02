Vladi po besedah premierja Goloba ni vseeno za invalide

Aktualna vlada je po besedah premierja Roberta Goloba pokazala, da ji za invalide ni vseeno. Tako je denimo ustanovila posebno skupino, kjer predstavniki ministrstev in invalidov rešujejo najbolj akutne izzive. Uredila pa je tudi financiranje sveta invalidskih organizacij, je dejal na prireditvi, povezani z vključevanjem invalidov.

"Vladi je uspelo urediti financiranje Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) in premakniti naprej nekatere druge stvari," je premier Golob dejal na današnji sklepni prireditvi projekta Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov v Ljubljani.

Vlada je financiranje NSIOS uredila s spremembami zakona o invalidskih organizacijah, ki jih je DZ sprejel oktobra lani. Sistemsko urejajo naloge NSIOS in njegovo financiranje za izvedbo nalog, ki so v javnem interesu.

Premier je pozval ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca, naj takrat, ko bo "vsa Slovenija dobila božičnico, ne pozabi na invalide".

Slovenija po deležu zaposlenosti invalidov v vrhu EU, a njihove plače močno zaostajajo

Minister Mesec je medtem na prireditvi poudaril, da je Slovenija po deležu zaposlenosti invalidov sicer v vrhu EU, še vedno pa močno zaostajajo njihove plače. Tu bo po njegovem prepričanju potrebnega še veliko dela.

Kot je izpostavil, so sistemi osebne asistence, zaposlovanja in vključevanja invalidov v naši državi dobro razviti, kar mu priznavajo tudi kolegi iz nekaterih drugih držav.

Zaveda pa se, da to še ne pomeni, da izboljšave niso mogoče. Še zlasti bi bilo treba po njegovi oceni narediti več, da dobre rešitve ne bi ostale le na papirju, ampak bi se udejanjale v praksi. V tem pogledu se mu zdi projekt za ozaveščanje o socialnem vključevanju invalidov zelo pomemben.

Prav tako je pomen projekta izpostavil predsednik NSIOS Midhet Huskič. Kot je povedal, so ga prepoznali tudi v tujini. V njegovem okviru so odprli številne razstave, potekala sta medijska kampanja in umetniški natečaj, organizirali pa so tudi minišolo nastopanja in usposabljanje za upravne enote.