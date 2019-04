S tipko SOS voznik lahko pokliče na pomoč #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napadi so navadno nepredvidljivi. Za varnost potnikov je kljub temu treba poskrbeti. Kdo je torej odgovoren za potnike med prevozom in na kakšen način jim je zagotovljena varnost.

Prometnik Roman Kuzman je za Planet TV pokazal kontrolno sobo z računalnikom, s pomočjo katerega 24 ur na dan spremljajo, kje so avtobusi na voznih linijah. Zato so hitro opazili, da je na liniji 6B avtobus izginil s premice.

Varnostna tipka, ki jo vozniki lahko pritisnejo ob nevarnosti

Če vozniku v tovrstnih položajih uspe pritisniti tipko, ki jo ima na dosegu roke, se vzpostavi povezava z nadzornim centrom in tam slišijo, kaj se dogaja v voznikovi kabini. Sporočilo, da je nekaj narobe, pa lahko pošljejo tudi s pomočjo hitre tipke na sistemu sledenja ali SOS-tipke.

Kuzman je pojasnil, da so tovrstni sistemi namenoma nekoliko bolj diskretni v primeru dogodka, kot je bil včerajšnji. Direktor LPP Peter Horvat, ki se je pogovarjal z voznikom ugrabljenega avtobusa, je povedal, da ta SOS-tipke ni moral pritisniti.

"Povedal mu je, da ga bo, če bo poskušal na kakršen koli način sporočiti naprej, kaj se dogaja, ubil," je dejal in še dodal, da so izjemno pomembna izobraževanja voznikov, da bodo vedeli, kako se odzvati v podobnem položaju kot včeraj.

"Osnovni nasvet voznikom je, da v konfliktnih razmerah poskušajo potnika pomiriti in ga poslušati," je dejal Hrovat. In to je voznik storil, ugrabitelja je ves čas miril. "Voznik se ni odzval panično niti takrat, ko mu je grozil, da bo vse pobil," je nadaljeval direktor LPP.

Policistom pa bo v pomoč tudi posnetek varnostnih kamer, ki jih imajo na avtobusu. In odkar jih imajo, je verbalnega in fizičnega nasilja bistveno manj, je še povedal direktor.