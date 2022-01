Dijak v Celju s škarjami napadel učiteljico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladoletni dijak je v Šolskem centru Celje s škarjami napadel učiteljico. Poškodb k sreči ni utrpela, na pomoč so ji nemudoma priskočili preostali dijaki, piše 24ur.com.

Danes dopoldne se je v Šolskem centru Celje zgodil incident. Mladoletni dijak je, potem ko se ni strinjal z oceno, s katero je njegovo znanje ocenila učiteljica, vzel škarje in jo napadel.

Po besedah direktorja Šolskega centra Celje Mojmirja Klovarja so o dogodku takoj obvestili policijo. Dodal je, da dijak do danes ni veljal za problematičnega in ni povzročal težav.

Po neuradnih informacijah 24 ur gre za dijaka prvega letnika, ki je med ustnim ocenjevanjem pri pouku matematike prejel nezadostno oceno. Več informacij bo znanih kasneje.