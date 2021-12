Proticepilca v centru Ljubljane napadla strokovnjaka za covid-19 #video

"Dva moška sta me stisnila ob zid. Uspel sem se obraniti in napadalca sta zbežala," je dogodek opisal Borut Štrukelj.

"Dnevno dobivamo grožnje preko telefonov, elektronske pošte in v živo. Tudi grožnje s smrtjo," pogovor o napadu v centru Ljubljane začne Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo. Štrukelj je v medijih in na medijskih konferencah slovenske vlade velikokrat komentiral epidemijo koronavirusa. Vendar je zaradi fizičnega napada pretekli teden sprejel odločitev, da se v javnosti ne bo več pojavljal. In kot razkrivajo mnogi zdravniki in strokovnjaki, ki v javnosti pojasnjujejo dogajanje v zvezi z epidemijo in državljanom svetujejo, kako naj se zavarujejo, Štrukelj ni edini.

"Pošiljajo nas na sodišče, grozijo z obešanjem, maščevanjem ljudstva," je verbalne napade proticepilcev in nasprotnikov ukrepov za zajezitev epidemije že večkrat v javnosti komentirala vodja posvetovalne skupine Mateja Logar.

Napadli tudi na zaposlene v zdravstvu

Predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je danes po poročanju STA pojasnila, da so tudi zaposleni v zdravstvu deležni groženj, v večini gre predvsem za pisma z vulgarno vsebino. "Nivo komuniciranja je slabši kot nivo komuniciranja na cesti med gangsterskimi tolpami," je kritična. Sama sicer konkretnih groženj, zaradi katerih bi se bala za svoje življenje ali življenje svojih bližnjih, še ni prejela, izpostavila je, da takšnih pisem niti ne bere.

Dodala je, da sama takšno ozračje občuti "kot bi lazila po blatu do kolen ali pa še dlje". Po njenih besedah so se namreč v preteklosti že soočali z grožnjami in neposrednimi verbalnimi napadi, predvsem s strani posameznikov, ki uživajo prepovedane droge, a so bili takšne napade sposobni obvladati.