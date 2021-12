Vztrajajo z izsiljevanjem na internetu − goljufi napadajo prodajalce izdelkov

Spletni goljufi nikoli ne počivajo. Pojavila se je nova oblika phishing napada, ki cilja na uporabnike, ki prodajajo izdelke prek spletnih malih oglasov, opozarjajo na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT. Kličejo vas iz tujine, povezava za plačilo izdelka pa vodi do lažne spletne strani z logotipom Pošte Slovenije. Podobne prevare so se že pojavljale, svoje izkušnje opisujejo internetni uporabniki. Nekaterim se je zdelo sumljivo, da so sporočila zapisana v pogovorni slovenščini z manjšimi pravopisnimi napakami, drugi so postali previdni, ko se "kupec" za izdelek sploh ni preveč zanimal. Še so aktivni in še vedno je najpomembnejše, da svojih podatkov o plačilnih karticah ne zaupate nikomur.