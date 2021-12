Denarne mule so ljudje, ki jih goljufi najamejo in plačujejo s provizijo, da zanje perejo nezakonito pridobljen denar. Slovenska policija je v okviru mednarodne operacije letos prepoznala kar 156 takih posameznikov. Številni med njimi se niti ne zavedajo, da so se zapletli v kriminal. "Denarja iz tujine, predvsem od ljudi, s katerimi nimate poslovnega odnosa, ne sprejemajte na svoje transakcijske račune, saj lahko postanete denarna mula," opozarja višji kriminalistični inšpektor David Gracer.

Denarne mule so prisotne v skoraj vseh spletnih goljufijah, pri katerih goljufi od žrtev zahtevajo denar.

"Spletni goljufi za izvršitev kaznivega dejanja običajno potrebujejo transakcijski račun, kamor bo oškodovanec nakazal svoja sredstva. Seveda ne dajo svojih transakcijskih računov, ker bi jih potem organi pregona lažje izsledili," je razložil višji kriminalistični inšpektor David Gracer.

Z denarnimi mulami zakrijejo sledi

S pomočjo denarnih mul zakrijejo sledi. A ljudje, ki za goljufe prejo denar, se tega mnogokrat niti ne zavedajo in si želijo le enostavnega zaslužka.

"Gre za to, da jih novačijo pod neko krinko, ponavadi dela od doma, se pravi, da delajo za določeno podjetje neko davčno optimizacijo, se pravi, da dobijo denar in ga potem nakažejo drugam," je povedal Tadej Hren iz SI-CERT.

Nove ljudi pridobijo z lažnim predstavljanjem

Čim večje število morebitnih novih denarnih mul goljufi poskušajo dobiti s tako imenovanim ribarjenjem oziroma fishingom.

"Goljufi ljudem pošiljajo elektronsko pošto, lahko jim pošiljajo po telefonih, v nekaterih primerih je na teh družabnih omrežjih, objavljajo razne lažne novice," je še razložil Gracer. "S tem, ko sprejmete denar na svoj transakcijski račun, ki izvira iz kaznivega dejanja, pa ga potem hranite, prenakažete, dvignete v gotovini ali pa na primer uporabite za gospodarsko dejavnost, lahko izvršite kaznivo dejanje pranje denarja," še dodaja.

Kako ugotovimo, da smo žrtev goljufov, in kaj storiti

Jasen znak, da je pri ponudbi nekaj narobe, je predvsem zelo neobičajen postopek zaposlitve. Lahko gre za nesmiselne pogodbe ali pa za zaposlitev, ki se sklene brez podpisa.

"Sploh pa to, če nekdo zahteva, da ti odpreš bančni račun, in potem na tvoj bančni račun nakazuje zneske, ti pa moraš potem te zneske dajati naprej. To je zelo velik znak, da to nekaj ni v redu," je še opozoril Hren.

"Najprej naj pretrgajo komunikacijo z goljufi oziroma tistimi, ki jim dajejo navodila. V drugi fazi pa naj gre oseba takoj na policijo," je odgovoril Hren na vprašanje, kaj storiti, če ste postali žrtev takšne prevare.

Da bi se izognili takšni prevari, Gracer poudarja, da številk svojih transakcijskih računov ne posredujemo neznanim ljudem na spletu, predvsem pa na svoj transakcijski račun ne sprejemamo denarja od posameznikov, s katerimi nimamo nobenega poslovnega ali drugega odnosa.