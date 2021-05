Lažni predstavniki Microsofta Slovencem ukradli že vsaj 7.500 evrov

"Če se klicatelj predstavi kot Microsoftova tehnična pomoč in zahteva oddaljen dostop do vašega računalnika, gre gotovo za prevaro, saj vas predstavnik Microsofta nikoli ne bo prosil za dostop do sistema, prav tako od vas ne bo zahteval številke kreditne kartice ali dostop do vaše spletne banke," poudarjajo na Arnesu.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT in policija opozarjata na goljufe, ki se po telefonu predstavljajo kot Microsoftova tehnična pomoč. Uporabnike želijo prepričati, da je računalnik ogrožen in da naj jim omogočijo oddaljen dostop, s čimer goljufi dobijo popoln nadzor nad računalnikom, so sporočili z Arnesa.

Val prevar traja že dva meseca

Tovrstna oblika spletne goljufije pri nas ni nova. Po podatkih Arnesa se je prvič pojavila pred dobrimi petimi leti, zadnja dva meseca pa smo priča okrepljenemu valu takšnih prevar.

Porast poskusov takšnih goljufij so zaznali tudi na policiji. Po podatkih Policijske uprave Koper so do zdaj obravnavali dva primera oškodovanja v skupnem znesku 7.500 evrov.

Oddaljen nadzor nad računalnikom

Kot so pojasnili na Arnesu, se klicatelji v angleščini z močnim naglasom predstavijo kot Microsoftova tehnična pomoč. Sogovorniku razložijo, da gre za nujen klic, ker njegov računalnik javlja napake oziroma alarme, ki naj bi bili posledica okužbe računalnika.

Če žrtev uspešno prepričajo, ji ponudijo pomoč in jo prosijo za podatke o kreditni kartici za nakup programa, s katerim bodo lahko težave odpravili. Če žrtev tega noče storiti, lahko prek oddaljenega dostopa goljufi računalnik zablokirajo.

Od finančne koristi do zlorabe osebnih podatkov

Na Arnesu pri tem opozarjajo, da s posredovanjem podatkov težave ne bodo odpravljene. Goljufi bodo zgolj pobrali ves denar s kreditne kartice, računalnik pa bo treba popraviti.

Cilj takšnih prevar je namreč vedno finančna korist. V nekaterih primerih se lahko zgodi tudi zloraba osebnih podatkov, sploh če goljufi od žrtve zahtevajo fotografije ali kopije osebnih dokumentov.

Pazite se kriptomenjalnic

Žrtvam tovrstnih prevar na Arnesu svetujejo, naj takoj stopijo v stik s svojo banko in kartico blokirajo. Izbrisati je treba tudi programe za oddaljen dostop do računalnika. Če je bila posredovana tudi kopija osebnega dokumenta, je o tem priporočljivo obvestiti policijo. Če so goljufi žrtev prepričali, da je na kriptomenjalnici opravila osebno identifikacijo, je treba stopiti v stik z njo, da zapre račun. Goljufi lahko drugače ime žrtve zlorabijo za potrebe pranja denarja, so še pojasnili.