Novo: v želji po hitrem zaslužku ne nasedajte goljufom

Izpovedi oškodovancev so si v večini primerov zelo podobne. Neznanci naj bi jih prepričali, da lahko na preprost način zaslužijo večjo vsoto denarja za domnevne posle v Italiji. V zameno za vnaprej plačan denar naj bi dobili vsoto povrnjeno z 20- ali večodstotnimi obrestmi. Ko so oškodovanci izročili manjše zneske, so resnično prejeli povrnjen denar z obrestmi, s čimer so jih storilci prepričali v "resnost" posla.

Ko so oškodovanci izročili večje količine denarja, nekateri tudi po več deset tisoč evrov, so vloženo vsoto v celoti izgubili. Storilci so lagali, da so njihovega glavnega delavca prijeli policisti, zato je med begom pred njimi odvrgel denar. Storilci so oškodovance celo pozivali, naj o tem ne obveščajo policije, saj bi lahko policija kazensko preganjala tudi njih.

Novomeški kriminalisti občane pozivajo, naj ne nasedajo goljufom. V primeru, da postanejo žrtev prevare ali jim kdo ponuja tovrstne zaslužke, naj o tem takoj obvestijo policijo.

Preberite tudi: