Prek telefona sporočil, da je v poslovalnico NLB podtaknil bombo

Policisti so poslopje izpraznili in pregledali, a eksplozivnega telesa niso našli.

Neznanec je danes dopoldne poklical v eno izmed poslovnih stavb v Šentjerneju in naznanil, da je v njej podstavljeno eksplozivno telo, so za STA povedali na Policijski upravi Novo mesto. Policisti so poslopje izpraznili in pregledali, a eksplozivnega telesa niso našli. Neuradno gre za poslovalnico NLB.

Zaradi dogodka in zavarovanja kraja je bila nekaj časa zaprta cesta Novo mesto-Šentjernej-Kostanjevica na Krki.