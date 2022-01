Roman Jerala s Kemijskega inštituta se je odzval na nenavaden zapis stand-up komika Vida Valiča, ki je na Facebooku izrazil nestrinjanje z njim glede hitrega širjenja nove koronavirusne različice omikron in pri tem grozil z vilami in baklami. Valičev zapis se mu ne zdi prav nič smešen, še posebej v luči fizičnega napada na Boruta Štruklja s Fakultete za farmacijo.

Vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani Roman Jerala je pred božičem napovedal, da lahko pričakujemo, da bo v Sloveniji februarja ali marca najbrž dosežena stoodstotna precepljenost ali pa prekuženost. Gre sicer za stanje, ki bi ga slej ko prej dosegli tudi z različico delta, v nasprotju s to naj bi ga z omikronom dosegli hitreje, je poudaril. Več o tem si lahko preberete spodaj:

Vid Valič, ki s proticepilskimi objavami na družbenih omrežjih že dalj časa vznemirja slovensko javnost, je na Facebooku tedaj zapisal, da napoveduje, da bo Jerala izgubil svojo kredibilnost, tako kot še nekateri drugi ustraševalci, in da jih ima dovolj. "A jih ima še kdo drug, pa je počasi čas za vile in bakle," je k nasilnemu uporu pozval svoje sledilce, ki so se z njim večinoma strinjali. Številni drugi pa so v medijih njegov zapis obsodili.

Njegov zapis je z besedo "Bravo!" pohvalila celo nekdanja evropska komisarka in nekdanja članica stranke SMC Violeta Bulc.

Valič je sicer v odgovoru enemu od zgroženih sledilcev na Facebooku, ki je Valiča posvaril naj se čuva, da ne bo moral tudi on bežati, podrobneje pojasnil svoj zapis. "Vile in bakle so simbol za vstajo in protest. Živimo v civilizirani družbi, kjer spore rešujemo z besedami, ne štihanjem. Samo psihopati rešujejo stvari z nasiljem in orožjem. Za psihopata imam pa preveč empatije, tudi do takih limelnov kot si ti."

Jerala želi prispevati k obvladovanju epidemije

Po dveh tednih se je na Twitterju odzval Jerala, ki se mu takšen poziv k nasilju, čeprav ga zapiše stand-up komik, ne zdi prav nič smešen. Še posebej v luči nedavnega napada na Boruta Štruklja s Fakultete za farmacijo. Ta je v medijih in na vladnih novinarskih konferencah velikokrat komentiral epidemijo koronavirusa, zaradi fizičnega napada nanj pa se je odločil za umik iz javnega nastopanja.

Menim, da lahko z znanjem s področja imunologije posredujem informacije in vpogled, ki morda prispeva k razumevanju in obvladovanju epidemije. Takšen poziv k nasilju, čeprav ga zapiše stand-up komik, ni prav nič smešen, še posebej v luči nedavnega napada na kolega prof. Štruklja. pic.twitter.com/yNgCNQJ1a5 — Roman Jerala (@rjerala) January 5, 2022

Jerala je še zapisal, da lahko s svojim znanjem s področja imunologije posreduje informacije in vpogled, ki morda prispevajo k razumevanju in obvladovanju epidemije.