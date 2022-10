S kalkulatorjem do energetskega dodatka. Mesec: Ciljamo na najrevnejše.

Pri ministrstvu za delo so danes na spletni strani gov.si aktivirali spletni kalkulator, na katerem si lahko posamezniki izračunajo, ali so upravičeni do energetskega dodatka in v kakšni višini. "Ciljamo na približno 60 tisoč najrevnejših gospodinjstev v Sloveniji," je na predstavitvi kalkulatorja v Ljubljani dejal resorni minister Luka Mesec.

Kot je uvodoma spomnil Mesec, je vlada ukrep energetskega dodatka potrdila poleti, izplačevala pa ga bo med 1. novembrom in 31. marcem 2023. Po zakonu o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki je začel veljati 10. septembra, bodo enkratni dodatek prejeli prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter invalidi.

Prek spletnega kalkulatorja si bo lahko vsak posameznik, ki ima veljavno odločbo za denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek izračunal, kolikšen dodatek bodo prejeli.

Spletni kalkulator je dostopen na povezavi sta.si/qmF7P2.

Različne višine dodatkov

Dodatek bo za samsko osebo znašal 200 evrov. Za enostarševske družine bo znašal 200 evrov in še 118 evrov za vsakega otroka ali še 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za dvostarševske družine bo znašal 314 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok, bo dodatek znašal 314 evrov. Energetski dodatek za najranljivejše invalide bo znašal 200 evrov.

"Ciljamo na približno 60 tisoč najrevnejših gospodinjstev v Sloveniji," je ponovil Mesec. Spomnil je še, da so po vseh statističnih podatkih pri nas najbolj socialno ogrožene ženske, ki živijo same in so starejše od 65 let. Ta teden so zato 113 tisoč upokojencem, katerih pokojnina ne presega meje za upravičenost do varstvenega dodatka, poslali obvestilo, naj se obrnejo na centre za socialno delo in ugotovijo, ali jim pripada energetski dodatek.

Na ta način želijo trajno reševati revščino med upokojenci, v nadaljevanju pa bodo, tako zagotavlja minister, s tem namenom izvedli tudi določene akcije s civilno družbo. "Med ženskami, starejšimi od 65 let, marsikatera ne ve, da ji pripada varstveni ali energetski dodatek," je opozoril.

Delovanje kalkulatorja je na primerih predstavila vršilka dolžnosti generalnega direktorja direktorata za socialne zadeve na ministrstvu Barbara Goričan. Ta je ob tem pojasnila, da si z njim lahko pomagajo tudi invalidi, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. Ne pride pa v poštev za posamezne kategorije invalidov, saj bi to bilo prezapleteno. Upravičenost do energetskega dodatka za posamezne primere invalidov bo tako treba ugotavljati s pomočjo centrov za socialno delo.