S čim vse se ukvarja, medtem ko sestavlja novo vlado?

Predsednik SDS Janez Janša je eden od bolj aktivnih slovenskih politikov na družbenem omrežju Twitter. Na svojem profilu prvak največje parlamentarne stranke pogosto deli svoje objave in objave drugih političnih somišljenikov, komentira aktualne politične razmere, neredko pa se spušča tudi v debate z drugimi javnimi osebami.

Kako se je Janša spravil tudi nad Bobovnika Foto: Twitter V zadnjih dneh je Janša med drugim delil tudi novico, da Slavko Bobovnik ne bo več voditelj oddaje Milijonar na Planetu. Bobovnik mu je cinično odvrnil, da si šteje v čast, da ima mandatar nastajajoče vlade čas, da se ukvarja s tem. Njuna korespondenca pa se s tem ni končala. Bobovnik je nato zapisal, da je "ob čakalnih vrstah, zdravstvu, varnosti države, novem volilnem sistemu, 25 tisoč premalo posteljah v domovih za ostarele, muhastih novih koalicijskih partnerjih tudi samo minuta za voditelja kviza res lepa pozornost. Znajo ceniti gledalci in volivci". Janša se je na to odzval, da je vse našteto pomagal "ustvarjati z neomajno podporo nesposobnim levičarskim vladam, zdaj pa bi še nov volilni sistem". Ves njun pogovor smo združili in si ga lahko preberete na fotografiji desno.

Bobovnika je v teh dneh na Twitterju grobo napadel tudi novinar in politik Bojan Požar.

Kolikor mi pravijo, je @SBobovnik na @RTV_Slovenija @TVOdmevi in @PlanetTV dosledno uporabljal trotlboben.

Kar tudi pomeni, da nikakor ne bi mogel voditi oddaje @Faktor_com. Ki gre v živo in brez trotlbobna, razen pri uvodu. No to. https://t.co/dzUJlWTkzo — BojanPožar (@BojanPozar) February 6, 2020

Pogrom nad mediji, ki se ne strinjajo z njim

Že pred prihodom Janeza Janše je bil Twitter sicer prostor političnega obračunavanja, ki pa je bilo bolj izrazito zlasti v obdobju pred volitvami. Prvak SDS pa je šel celo nekaj korakov dlje, saj s svojimi ostrimi izjavami napada vse, ki se ne strinjajo z njim in ideologijo SDS. Zlasti skrb zbujajoče je, da se predsednik največje parlamentarne stranke spravlja tudi nad medije in novinarje, ki poročajo o njem ali stranki SDS.

"Opankarski žurnalizem"

Leta 2014 se je tako spravil nad našo nekdanjo novinarko Gordano Stojiljković, ki je v dveh prispevkih opozorila na njegovo dvoličnost. Njena članka je Janša označil za "opankarski žurnalizem".

Foto: Thinkstock

Društvo novinarjev Slovenije je takrat ob tem zapisalo, da se politik ne bi smel tako izražati niti po pomoti. "To ni le neprimerna in politično vulgarna izjava, temveč je besedna zveza 'opankarski žurnalizem' žaljiva in nevarna, ker ima močan izključevalen, nacionalističen oziroma šovinističen ton. Takšna raven diskurza, ki vsebuje tudi elemente sovražnega govora, ne sodi v javni prostor, v katerem se politiki in drugi nosilci moči zavedajo svoje odgovornosti do javne besede," so zapisali.

"Odsluženi prostitutki"

Na Twitterju se je Janša spravil tudi nad novinarki Televizije Slovenija Eugenijo Carl in Mojco Šetinc Pašek, ki ju je označil za odsluženi prostitutki. Okrožno sodišče ga je zaradi razžalitve obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta, a je celjsko višje sodišče junija lani sodbo razveljavilo zaradi procesnih razlogov. Novinarki sta Janšo zaradi tvita tožili tudi odškodninsko.

Blokiranje novinarjev

Novinarje in druge tviteraše in tviterašice, ki se ne strinjajo z njim ali kritično poročajo o njegovem ravnanju, predsednik SDS pogosto tudi blokira, da s svojim profilom ne vidijo več njegovih objav. Tako je na primer septembra lani blokiral tudi novinarja Reporterja Igorja Kršinarja, ki je Janši po tem, ko mu ni uspelo sestaviti vlade in je napadel tudi revijo Reporter, predlagal, naj se umiri in naspi.

Protislovno njegovim ravnanjem pa je, da je imel Janša dolgo časa za naslovno fotografijo na svojem profilu na Twitterju ravno oglas, s katerim SDS sporoča, da se zavzema za svobodo govora.

Orbanova pomoč prijatelju Janši

Povsem drugačen odnos pa ima Janša do svojih strankarskih medijev Nova24 in Demokracija, ki ju sicer nadzirajo člani in simpatizerji SDS. Medija, ki nikoli ne poročata kritično o Janši in njegovi stranki, sta sicer v večinski lasti madžarskih podjetij iz krogov premierja Viktorja Orbana, sicer dobrega prijatelja in velikega političnega zaveznika Janeza Janše.

Predsednik SDS Janez Janša in madžarski premier Viktor Orban sta velika zaveznika tudi na evropski ravni. Foto: Twitter

Pri tem omenimo, da ima Orban v Sloveniji oziroma v Prekmurju vse večji vpliv, ki si ga zagotavlja tudi s pomočjo lojalnih pripadnikov, ki v Sloveniji strogo sledijo ideologiji madžarske vladajoče stranke Fidesz. Več o tem v spodnjem članku.

Kaj Janša s svojimi tviti sporoča volivcem?

Pred državnozborskimi volitvami leta 2018 smo se o družbenih omrežjih pogovarjali s strokovnjakinjo za digitalno komuniciranje Živo Jalovec.

Kot je povedala, da so družbena omrežja v volilni kampanji vse pomembnejša, a "veliko sledilcev in všečkov še ne pomeni, da si spoštovanja vreden politik in da se bodo ti všečki pretvorili v glasove v volilnih skrinjicah. Število glasov na volitvah je edino, kar šteje za uspeh v politiki".

Dodala je, da sicer družbena omrežja posamezne politike razkrijejo tudi na način, kot si sami morda ne bi želeli: "To za širšo javnost niti ni nujno slabo," je dodala.