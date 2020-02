Lovke Viktorja Orbana v Sloveniji #video

Na severovzhodu Slovenije, v Lendavi in njeni okolici, živi okoli šest tisoč pripadnikov madžarske narodne manjšine. Madžarom jezik in kulturo pomaga ohranjati tudi Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava, pod okriljem tega pa delujejo tudi kavarna, knjižnica in gledališče. Zavod deluje v okviru Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (MMONK), osrednje organizacije madžarske skupnosti v Prekmurju.

Jih je zmotilo financiranje organizacije, ki pomaga migrantom?

V zavodu so se leta 2016 odločili, da uprizorijo muzikal "A padlas". A le nekaj dni pred premiero je na zavod, ki ga je takrat vodila Lili Kepe, poklical Ferenc Horvath, predsednik MMONK, od zavoda pa zahteval, da predstavo odpove, je poročal medij Balkan Insight.

Kepejeva verjame, da je treba razlog za intervencijo iskati v tem, da bi moral MMONK, ki bedi nad zavodom, avtorske pravice za muzikal plačati fundaciji iz Budimpešte, ki sicer pomaga migrantom in beguncem na poti na zahod.

Za lažje razumevanje tega pojasnimo, da je madžarski premier Viktor Orban v Evropi znan kot velik nasprotnik migracij, njegova vlada je na primer sprejela zakonodajo, ki predvideva zaporno kazen za posameznike, ki bi pomagali nezakonitim migrantom.

Madžarska vlada je ta teden napovedala, da bo podvojila število vojakov na južni meji. Foto: Reuters

Kepejeva se zahtevi po umiku ni uklonila, predstavo so nato še nekajkrat zaigrali. Horvath, sicer poslanec madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, pa je v izjavi za Balkan Insight zanikal, da bi zahteval umik muzikala. Povedal je, da si je predstavo celo ogledal in v njej tudi užival.

Preveč liberalna za Madžare?

Šest mesecev pozneje je MMONK predstavo umaknil, od Kepejeve pa so zahtevali, da se poslovi, saj naj bi bil zavod, ki ga je vodila, v velikih finančnih težavah. Kot je za Balkan Insight dejala Lili Kepe, naj bi ji Horvath večkrat dejal, da je preveč liberalna in da ne dela za madžarski narod. Horvath je to komentiral z besedami, da je besedo liberalno uporabil v kontekstu njene finančne nediscipline. "Zavod je zaradi nabranih dolgov skoraj bankrotiral," je povedal za medij.

"Na Madžarskem je 56-letni Orbán prevzel nadzor nad mediji, se vmešal v neodvisnost univerz in znanstvenih institucij, vsilil svojo voljo na sodiščih, s čimer je postavil Budimpešto v nenehni konflikt z vodstvom Evropske unije, kar postavlja pod vprašaj Orbanovo zavezanost demokratičnim temeljnim načelom EU. Njegovi kritiki so označeni za sovražnike naroda, odstavljeni in nadomeščeni z lojalisti. Tako kot Kepejeva," so vzporednice potegnili pri Balkan Insight.

Orbanovi podporniki z veliko močjo v družbi in gospodarstvu

Kot še piše Balkan Insight, se je Orban, ki je leta 2010 s svojo stranko Fidesz prevzel oblast na Madžarskem, zavzel, da bo pomagal Madžarom zunaj države, jih finančno podpiral, v zameno za to pa bodo ti velikodušnost nagradili z glasovi stranki Fidesz.

"Tisti, podobni Ferencu Horváthu, ki je od lani poslanec slovenskega parlamenta, so pridobili ogromno moči v družbenem in gospodarskem življenju svojih skupnosti, pri čemer imajo popoln nadzor nad mediji in kulturnimi organizacijami, ki so leta 2015 prejele sredstva po bliskoviti krepitvi Madžarske," piše medij.

Poslanec Ferenc Horváth in madžarski premier Viktor Orban

"Horváth svojo moč uporablja na avtoritaren način"

Kot za Balkan Insight pojasnjuje zgodovinar Attila Kovách, je Horvath popolnoma preoblikoval MMONK, opozarja pa tudi na dolgoletno prakso, da imajo svetniki v petih prekmurskih občinah odločilno besedo pri proračunu MMONK in drugih vprašanjih. "Z uveljavitvijo novega statuta je organizacija postala popolnoma neodvisna od drugih samouprav, predsednik pa je dobil skoraj neomejeno moč," je Kovách povedal za medij.

"Gospod Horváth svojo moč uporablja na avtoritaren način. Svoje zveste ljudi postavlja na vse pomembne položaje, ob tem pa marginalizira vsakogar, ki kritizira njegovo politiko," je dejal zgodovinar za Balkan Insight. Horvath temu oporeka.

Orbanovi kritiki so označeni za sovražnike naroda, odstavljeni in nadomeščeni z lojalisti. Foto: Reuters

Madžarski milijoni za nogomet in podjetja v Prekmurju

Kritiki tudi opozarjajo, da večino denarja, ki ga Madžarska namenja za svojo skupnost v Sloveniji, dobijo ustanove, kot je MMONK. Podjetja na tem območju so deležna velikodušnih madžarskih posojil, Orban pa je s finančno injekcijo podprl tudi nogometni klub Nafta. V nogometnem klubu so dobili 6,5 milijona evrov za gradnjo sodobne nogometne akademije.