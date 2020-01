V zadnjih dneh se na družbenih omrežjih iskri med veljaki stranke SDS in NSi. Puščice letijo proti evropski poslanki in nekdanji predsednici NSi Ljudmili Novak. Povod za prepir je Viktor Orban. Stranka, ki jo financira Fidesz, pač mora braniti Orbana, pravi Novakova.

Evropski parlament je sredi januarja podprl resolucijo, v kateri so evroposlanci poudarili, da se stanje vladavine prava na Madžarskem (in Poljskem) slabša. Za resolucijo je glasovala večina članov Evropske ljudske stranke (ELS), ki ji pripada madžarski premier in predsednik stranke Fidesz Viktor Orban. Od slovenskih članov ELS je za glasovala tudi evroposlanka Ljudmila Novak iz NSi, evroposlanca Romana Tomc in Milan Zver iz vrst SDS sta bila proti, Franc Bogovič iz SLS pa se je vzdržal.

Orban je po potrditvi resolucije dejal: "Ko nas naši zavezniki izdajo, tako kot nas je včeraj večina (poslancev, op. a.) ELS, potem nimamo več česa iskati v vaših vrstah." Dejal je tudi, da ELS postaja socialistična. Na to se je z zapisom odzvala Novakova, ki je zapisala, da takšni izjavi ostro nasprotuje.

Ko nas naši zavezniki izdajo tako kot ob glasovanju o resoluciji večina poslancev ELS, potem nimamo več česa iskati v vaših vrstah, je dejal madžarski premier Viktor Orban. Foto: Reuters

Novakova: To je skregano z zdravim razumom

"Skregano z zdravim razumom pa je, da zdaj tisti, ki kršijo človekove pravice, govorijo o vrednotah krščanske demokracije," je dodala.

"Resolucijo sem podprla, ker se strinjam, da se v EU vzpostavijo mehanizmi za nadzor delovanja pravne države v državah članicah EU. Očitno namreč je, da se v nekaterih državah članicah EU dogajajo kršitve človekovih pravic, kjer se dokazano nedopustno posega v neodvisnost delovanja sodstva in medijev," je še zapisala.

Tanko: Kmetica, ki ne loči med dejstvi in provokacijami

Na njen zapis se je na Twitterju odzval dolgoletni poslanec Jože Tanko, ki je tudi podpredsednik državnega zbora. Zapisal je, da je to izjava kmetice na politični šahovnici, ki ne loči med dejstvi in provokacijami.

Novakova se je odzvala z zapisom: "Vsa čast slovenskim kmeticam, ki veliko znajo in delajo od jutra do večera, zato nimajo časa slediti žaljivim tvitom podpredsednika DZ."

A prepir se tu ni končal.

To je izjava kmetice na politični šahovnici, ki ne loči med dejstvi in provokacijami, je zapisal Jože Tanko. Foto: Ana Kovač

Černač: Ko zbolite za rakom, se obrnite na Ljudmilo Novak

Tako se je na zapis Novakove o raku odzval Zvone Černač, še en dolgoletni poslanec SDS. Novakova je na Twitterju zapisala, da podpira ustanovitev posebnega odbora za to področje v Evropskem parlamentu. "Narediti moramo vse, da pridobljeno znanje s tega področja uporabimo za učinkovite ukrepe za zmanjšanje števila obolelih," je še zapisala.

Černač je na to odgovoril z zapisom: "To je to. Ko zbolite in je diagnoza rak, obrnite se na Ljudmilo Novak. Ne preventiva, ne pravočasna diagnostika, posebni odbor v Evropskem parlamentu je tu, ki vam ponuja roko."

Novakova mu je odgovorila: "Kakšna nerazgledanost! Ustanovitev posebnega odbora za raka v Evropskem parlamentu se bo zgodila na pobudo Evropske ljudske stranke, s čimer želimo ustvariti zakonodajne pogoje in povezati evropsko znanje za bolj učinkovit boj zoper to hudo bolezen."

Ko zbolite in je diagnoza rak, se obrnite na Ljudmilo Novak, pravi Zvone Černač. Foto: STA

Spor med SDS in NSi je izbruhnil pred načrtovanim glasovanjem znotraj Evropske ljudske stranke o usodi Fidesza. To naj bi potekalo 3. februarja. Orban je dan po sprejetju omenjene resolucije v Evropskem parlamentu dejal, da je bila njegova stranka "le centimeter oddaljena od izstopa" iz ELS. "Ko nas naši zavezniki izdajo, tako kot nas je včeraj večina (poslancev, op. a.) ELS, potem nimamo več česa iskati v vaših vrstah," je dejal.

Tudi sicer se precej špekulira o tem, kakšna bo usoda Fidesza. Omenja se tudi možnost izstopa stranke iz ELS še pred glasovanjem.

Novakova: Stranka, ki jo financira Fidesz, mora braniti Orbana

Novakova je včeraj za Odmeve na TV Slovenija dejala, da če bi stranka Fidesz spoštovala človekove pravice, neodvisnost sodstva in druge demokratične vrednote, ki jih zagovarja, ne vidi težav, da ostane v Evropski ljudski stranki. "A zaenkrat nič ne kaže, da bi se to zgodilo," je dodala.

Kot je še povedala, napadi nanjo "iz neke druge stranke" zaradi njenega drugačnega mnenja kažejo zlasti na strankino nedemokratičnost.

"Jasno pa je, da do takšnih reakcij prihaja zato, ker mora stranka, ki je financirana s strani Fidesza, pač braniti Viktorja Orbana," je še dejala.