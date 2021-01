S cest na Bovškem bodo danes odstranili vse snežne plazove #video

Potem ko so pristojne službe v nedeljo zvečer na cesti od Bovca do Trente, ki jo je zasul plaz, omogočili prevoz za interventna vozila, danes odstranjujejo sneg in širijo vozišče. Za ves promet naj bi cesto odprli predvidoma danes do večera, je povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite (CZ) Bovec Edi Melinc.

Zato Edi Melinc poziva domačine, naj ceste še ne uporabljajo. Danes nadaljujejo prebijanje snežnega plazu in čiščenje ceste pri Mlinarici. Tam je zaradi plazu od sveta še vedno odrezanih okoli 30 bližnjih prebivalcev vasi. Že v soboto je cestnim službam z gradbeno mehanizacijo uspelo prebiti plaz med Bovcem in Logom pod Mangartom. V nedeljo dopoldne so odstranili še več snežnega nanosa s kamenjem in drevesi, kar je omogočilo odprtje ceste.

V preteklih dneh je na Bovškem zaradi obilnih padavin nastalo več velikih plazov. Prvi je v petek zjutraj zasul cesto pri odcepu v Lepeno. Ko so jo očistili, pa se je nedaleč stran sprožil še en plaz. Ko so čistili tega, se je znova sprožil prvi plaz.

Skupaj so se na cesto usuli trije plazovi. Ker se je vreme konec tedna stabiliziralo in so se temperature spustile, so v nedeljo lahko začeli sanacijo zasutih cestišč. Zaradi zemeljskega plazu pa je za promet zaprta cesta Libušnje - Vrsno v kobariški občini. Obvoz je urejen. Sanacijo območja naj bi začeli v torek dopoldne, piše STA.