Nevarnost v Bovcu: snežni plazovi zaprli cesti, pristojni svarijo pred novimi #foto

V bovški občini se je v minulih dneh sprožilo več snežnih plazov, kakršnih domačini po besedah župana Valterja Mlekuža ne pomnijo od petdesetih let. Zaprti sta cesti proti Trenti ter cesta med Klužami in vasjo Log pod Mangartom. Na občini občane pozivajo, naj se nikar ne odpravljajo na mesta plazov in svarijo pred možnostjo dodatnih splazitev.

Kot je za STA pojasnil Edi Melinc iz bovške civilne zaščite, je bilo v Trenti več plazov. Najprej se je v petek zjutraj sprožil snežni plaz pri odcepu za Lepeno. Cesta je bila po Melinčevih besedah nato očiščena, kmalu pa se je nedaleč sprožil še en plaz.

Ko so čistili tega, se je prvi ponovil. Skupaj so se na cesto vsuli trije. Cesta bo še nekaj časa zaprta, odprtja danes ni pričakovati, saj ob padavinah obstaja možnost ponovitve plazov, je dejal Melinc.

Ponoči nov plaz

Foto: STA Ponoči je nov plaz zaprl še cesto med Klužami in vasjo Log pod Mangartom. Ta bi bila sicer lahko po Melinčevi oceni odprta prej. Je pa izpostavil, da je sreča, da se nikomur ni nič zgodilo.

Iz bovške občine so na tamkajšnje prebivalce naslovili poziv, naj se ne odpravljajo na mesta plazov, predvsem pa ne zaradi radovednosti. Kot so zapisali, v visokogorju močno sneži, zato je možnost dodatnih splazitev na omenjenih relacijah zelo velika.

"Prebivalci Trente, Soče, Lepene, Vrsnika in Vasi na skali so odrezani od sveta. Štab Občinskega štaba civilne zaščite je aktiviran in spremlja dogajanje na terenu," so zapisali.

Župan pohvalil delavce

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je pohvalil delavce cestnega podjetja, ki so ob prvem plazu pri Velikih koritih hitro pristopili k odprtju državne ceste, a je, kot je dodal, treba razumeti, da je zdaj nevarnost ponovnih splazitev zelo velika, kar dokazuje tudi ponovitev plazov tako pri Velikih koritih kot tudi plazu Širokec.

"Največji plaz pa je zasul cesto med galerijo Berebica in Trento, zato je tudi odstranjevanje plazov s cestišča zelo nevarno. Verjamem, da bodo skupaj naredili vse potrebno, da bodo čim prej omogočili ponovno vzpostavitev prometa, vendar moramo upoštevati izjemno velike razsežnosti plazov, kakršnih domačini ne pomnijo vse od petdesetih let," je sklenil Mlekuž.

Do plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije

V Geološkem zavodu Slovenije ob tem opozarjajo, da zaradi predhodne namočenosti in napovedanih povečanih količin padavin ter odjuge v severozahodni Sloveniji obstaja povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov, do teh pa lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, so zapisali.

Foto: STA

Prebivalce teh območij in lokacij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, na zavodu pozivajo, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočij. "Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na zastajanje vode," so še opozorili na geološkem zavodu, kjer so na spletni strani objavili tudi podrobnejša navodila.