Znanstvenik Roman Jerala: Slovenija plačuje grozljiv davek. Obeti so precej slabi. #video

Do konca januarja bo v Sloveniji zaradi koronavirusa umrlo več kot tri tisoč ljudi. Umrlo je že za tri odstotke ljudi, starejših od 85 let. To je grozljiv davek. Če hitro priskrbimo cepivo, lahko število žrtev zmanjšamo, je v pogovoru v oddaji Planet 18 na Planet TV povedal Roman Jerala, vodja Laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu.

Izpostavil je, da v položaju, v kakršnem smo, ne bi bili, če bi se dosledneje držali ukrepov. Posvaril je pred novim sevom virusa, ki se je prvič pojavil v Angliji in je še bolj nalezljiv od prevladujočega seva. "Ni več heca. Če pogledamo, kako raste število okuženih v Veliki Britaniji, so obeti precej slabi," je poudaril in dodal, da se boji še tesnejšega zapiranja javnega življenja v Sloveniji, če se bo situacija poslabšala.