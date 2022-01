Robert Golob zbil celoten KUL #video

Kot je razvidno s spodnje grafike, ima v primerjavi z zadnjo Parsifalovo anketo izpred enega meseca SDS 3,6 odstotne točke nižjo podporo. Gibanje Svoboda, katerega preteklo podporo primerjajo z listo Roberta Goloba, ki jo je Golob pred enim mesecem šele napovedoval, ne pa s preteklo podporo stranki Z.Dej, pa je prejelo 7,6 odstotne točke višjo podporo kot omenjena Golobova lista.

SD je podpora padla za 1,9 odstotne točke. Levici prav tako za 1,9 odstotne točke, NSi za dve odstotni točki, podpora LMŠ pa ostaja enaka kot zadnjič.

Na četrtem mestu je s 7,2 odstotka Levica Luke Mesca, ki ji je podpora prav tako padla za 1,9 odstotne točke. Na petem je NSi Mateja Tonina, ki ji je podpora padla za dve odstotni točki na 6,8 odstotka. Na šestem mestu je Povežimo Slovenijo z 1,8 odstotka višjo podporo kot prejšnji mesec. Tokrat so ji namerili šest odstotkov. Na sedmem mestu je LMŠ Marjana Šarca s 4,8-odstotno podporo, kar je enako kot pred enim mesecem.

SAB brez stolčka v parlamentu

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so ostale:



- Naša Dežela Aleksandre Pivec (3,5 odstotka),



- SNS Zmaga Jelinčiča (3,5 odstotka),



- SAB Alenke Bratušek (3,1 odstotka),



- Pirat Rolanda Benjamina Vaz Ferreire (1,7 odstotka),



- DeSUS Ljuba Jasniča (1,6 odstotka),



- DD Bojana Dobovška (1,6 odstotka),



- Vesna (1,5 odstotka).

Gibanje Svoboda krepko pred strankami KUL

Agencija Parsifal je objavila tudi graf, ki prikazuje podporo strankam od maja lani do januarja letos. Razvidno je, da ima stranka SDS vseskozi krepko višjo podporo od ostalih strank, v zadnjem mesecu pa se je na grafiki pojavila nova stranka Gibanje Svoboda, ki močno prednjači pred strankami KUL. Stranka SD, ki ji kaže najbolje med vsemi KUL strankami, ima za kar 10,1 odstotne točke nižjo podporo od Gibanja Svoboda.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.



V Parsifalovi raziskavi je sodelovalo 720 vprašanih.

Ninamedia z inflacijo raziskav

Ninamedia je medtem že drugič v tem mesecu za Večer in Dnevnik pripravila posebno predvolilno anketo, ki zaradi drugačne metodologije ni primerljiva z njenimi standardnimi anketami, ki jih izvaja enkrat mesečno, zato tudi ni vključena v našo zgornjo grafiko.

V spodnjem grafu si lahko ogledate razliko med zgornjo javnomnenjsko raziskavo agencije Parsifal in Ninamedio.

Tudi po Ninamediini anketi je stranka SDS na vodilnem mestu. Ob upoštevanju zgolj opredeljenih volivcev so ji namenili 26-odstotno podporo, kar je za 2,3 odstotne točke manj kot pri raziskavi agencije Parsifal. Na drugem mestu je Gibanje Svoboda, ki je prejela več podpore kot po Parsifalu, in sicer za 2,6 odstotne točke.

Enako kot Parsifal sicer Ninamedia podpore Gibanju Svoboda v svojih raziskavah ne primerja s podporo, ki jo je v preteklosti imela stranka Z.Dej, ampak s podporo listi oziroma stranki Roberta Goloba, ki praktično nikoli ni obstajala.

Gibanju Svoboda po Ninamedii sledijo SD (3,8 odstotne točke višja podpora kot po Parsifalu), Levica (1,4 odstotne točke višja podpora kot po Parsifalu), NSi (0,5 odstotne točke nižja podpora kot po Parsifalu), LMŠ (0,7 odstotne točke višja podpora kot po Parsifalu) in SAB (1,4 odstotne točke višja podpora kot po Parsifalu).

Povežimo Slovenijo, SNS, Naša dežela, DeSUS, Lide Igorja Zorčiča, Vesna, Pirati in Dobra država bi ostali izven parlamenta.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Planet TV in Novo24, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.