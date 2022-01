Mešetarjenje: po Mediani tudi Ninamedia z več anketami hkrati

Po Mediani je tudi Ninamedia začela vsakič izvajati dve meritvi moči strank, kar je v evropskem prostoru neobičajno, pa tudi v Sloveniji se do zdaj takšna merjenja niso dogajala. Zdi se, da je razlog nova stranka Roberta Goloba, ki je še ni. Mediana jo je v posebni raziskavi našla povsem na vrhu, Ninamedia zdaj na drugem mestu. Po meritvah Parsifala, ki opravlja le eno meritev, v katero je vključil Listo Roberta Goloba, je ta na drugem mestu, a daleč za SDS. SDS je na vrhu tudi po zadnjih dveh meritev podpore strank, ki ju je za Večer in Dnevnik izvedla agencija Ninamedia. Po prvi - in bolj običajni - ji sledi stranka SD Tanje Fajon, na tretjem mestu pa je Levica Luke Mesca. Golobova stranka je po tej meritvi na dnu.

Vzporedno je agencija Ninamedia izvedla dodatno merjenje, katerega rezultati pa so drugačni. Na vrhu je SDS skoraj poravnana s stranko Roberta Goloba. Ker se zdi, da noben od dveh načinov anketiranja ni enak preteklim, smo agencijo Ninamedia prosili za dodatna pojasnila, kako so izvajali anketi.

Po meritvi, ki je podobna njihovi običajni, bi med opredeljenimi anketiranci stranko SDS volilo 28,5 odstotka vprašanih. Na drugem mestu ji z 21,4-odstotno podporo sledi SD Tanje Fajon, tretje mesto z 12,3 odstotka podpore pa zaseda Levica Luke Mesca.

Četrto mesto zaseda stranka NSi Mateja Tonina, ki je dobila 8,3 odstotka podpore, nižje je LMŠ Marjana Šarca, volivci so ji namenili osem odstotkov podpore, na šestem mestu pa je stranka SAB Alenke Bratušek s 6,3 odstotka podpore.

V primerjavi z zadnjo anketo izpred enega meseca ima SDS 0,6 odstotne točke višjo podporo, tudi stranka SD ima 0,6 odstotne točke višjo podpro. Levici je podpora padla za 0,3 odstotne točke, za 2,6 odstotne točke je podpora padla tudi stranki NSi, za 3,8 odstotne točke stranki LMŠ in za 0,2 odstotne točke stranki SAB.

To so stranke, ki so se znašle nad štiriodstotnim parlamentarnim pragom, mesta pod parlamentarnim pragom pa so zasedle naslednje stranke:



Lista Roberta Goloba (3,8 odstotka)



Naša dežela Aleksandre Pivec (2,2 odstotka)



Resnica Zorana Stevanovića (2 odstotka)



Pirati Rolanda Benjamina Vaza Ferreire (1,9 odstotka)



DeSUS Ljuba Jasniča (1,4 odstotka)



SNS Zmaga Jelinčiča (0,6 odstotka)



SLS Marjana Podobnika (0,3 odstotka)



Konkretno Zdravka Počivalška (0,0 odstotka)

Primerjava med raziskavama Ninamedie za Večer in Dnevnik ter Parsifala za Novo24TV

Ker sta bili v zadnjih dveh dneh objavljeni dve raziskavi, ponujamo primerjavo rezultatov Ninamedie za Večer, ki si jih lahko preberete tukaj, in Dnevnik (tukaj) ter Parsifala za Novo24TV (tukaj). Odstopanja so zares neverjetna.

Rezultat je podoben pri SDS Janeza Janše. Ta je v raziskavi agencije Parsifal za Novo24TV dobila 31,2 odstotka podpore, kar je 2,7 odstotne točke več kot pri raziskavi, ki jo je agencija Ninamedia opravila za Večer in Dnevnik. Sicer pa so povsem različni celo vrstni redi, po Parsifalu je na drugem mestu Lista Roberta Goloba, na tretjem pa Levica pred SD Tanje Fajon.

Raziskava Ninamedie je javnomnenjski raziskovalni projekt časnikov Dnevnik in Večer, izvaja ga agencija Ninamedia. Med 11. in 13. januarjem 2022 so opravili telefonsko javnomnenjsko raziskavo. V prvi raziskavi je bilo anketiranih 700 oseb, v drugi 1.050.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.