Po anketi, ki jo je agencija Parsifal opravila za Novo24TV, največ vprašanih podpira stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci ji je naklonjenih 31,2 odstotka. Tudi tokrat so v javnomnenjsko raziskavo vključili samostojno listo Roberta Goloba, ki se je s 16,4-odstotno podporo uvrstila na drugo mesto, sledi Levica Luke Meseca z 10,3-odstotno podporo. Tokratna anketa kaže precej sprememb: Golob je razsul koalicijo KUL, Levica je prehitela SD Tanje Fajon, SAB Alenke Bratušek pa je za las prišla v parlament.

V primerjavi z anketo izpred enega meseca ima SDS za 0,3 odstotne točke višjo podporo. Stranko podpira 31,2 odstotka vprašanih.

Prvič je agencija Parsifal v javnomnenjsko raziskavo za Planet TV Listo Roberta Goloba vključila pred tednom dni, takrat je dobila visoko podporo in z 12,6 odstotka pristala na drugem mestu. V primerjavi s tokratno anketo ji je podpora zrasla za 3,8 odstotne točke.

Mesec pred Fajonovo, SAB v parlamentu

Podpora Levici ostaja enaka (10,3 odstotka), je pa Levica presenetljivo prehitela SD, ki je z 10,2 odstotka pristala na četrtem mestu. SD je namreč podpora (prejšnji mesec 21,8 odstotka) padla za kar 11,6 odstotne točke.

Stranki LMŠ je podpora padla za 2,6 odstotne točke, stranki Povežimo Slovenijo pa je podpora zrasla za 0,4 odstotne točke.

Na sedmem mestu je pristala stranka NSi Mateja Tonina s 4,4-odstotno podporo (prejšnji mesec 7,9-odstotna podpora). Podpora je za 0,1 odstotne točke zrasla stranki SAB, ki se je tako s štirimi odstotki prebila v parlament.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Pod parlamentarnim pragom so se znašle:

- SNS Zmaga Jelinčiča (3,6-odstotna podpora),

- DeSUS Ljuba Jasniča (1,9-odstotna podpora),

- Pirati (1,8-odstotna podpora),

- Naša dežela (1,4-odstotna podpora),

- Vesna (1,2-odstotna podpora),

- Konkretno (0,9-odstotna podpora),

- Dobra država (0,3-odstotna podpora),

- Z.dej (0,1-odstotna podpora).

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.



V raziskavo Parsifala za Nova24TV je bilo zajetih 725 anketirancev.