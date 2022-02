Robert Golob se je sestal s koalicijo KUL

Danes so se s predsednikom stranke Gibanje Svoboda Robertom Golobom sestali predsedniki strank KUL, Tanja Fajon (SD), Marjan Šarec (LMŠ), Luka Mesec (Levica) in Alenka Bratušek (SAB). "Sodelovanje na programskih izhodiščih je mogoče od današnjega dne dalje," je dejal Golob in dodal, da so se pogovarjali tudi o energetski krizi, kar je po njegovem mnenju ena od mogočih točk sodelovanja s koalicijo KUL.

Vodje strank KUL so Robertu Golobu poslali vabilo na skupni pogovor, v katerem so zapisali: "Zmaga nad sedanjo vlado in boljše upravljanje države, da Slovenijo uveljavimo kot pravično, napredno, inovativno in trajnostno državo." Zapisali so tudi, da so za dosego takšnih sprememb pripravljeni sodelovati in se povezati z vsemi, ki te cilje delijo z njimi. To so potrdili tudi na današnjem srečanju.

"Imamo skupen cilj. Zmagati na volitvah. V Levici smo pripravljeni na sodelovanje," je povedal Luka Mesec.

Kot je povedala Alenka Bratušek, so štiri stranke podpisale sporazum, da bodo sodelovale. "Prepričani smo, da bomo 24. aprila Slovenijo popeljali na pravo pot. Golob omenja, da slovenski politiki manjka ženske moči, in te je v SAB več kot dovolj."

Golob je po srečanju povedal, da so s KUL na točki izmenjavanja mnenj. V stranki Roberta Goloba so včeraj ustanovili programski odbor, zdaj pa intenzivno pripravljajo program, je potrdil Golob.

Vsi štirje voditelji strank koalicije KUL se strinjajo, da je treba počakati, da bo stranka Gibanje Svoboda pripravila program in kader, potem pa se bodo dogovarjali naprej, so dejali.

Golob nas je seznanil s tem, da je bila ustanovljena skupina in da se bomo v kratkem sestali. Danes o tem še nismo govorili, ampak vrata so odprta, je dodala Tanja Fajon.