Rešitev za osamljene starejše ljudi

Med epidemijo novega koronavirusa je med starejšimi, ki so ena najbolj ranljivih skupin, pereča težava tudi osamljenost. Organizaciji Simbioza in Humanitarček sta zato vzpostavila brezplačni klepetalnik ČvekiFON, ki je namenjen klepetu starejših s starejšimi

Kot so zapisali pri Simbiozi in HUmanitarčku, imajo starostniki že tako razrahljane socialne vezi, ki so se s potrebo po omejenem gibanju ponekod povsem prekinili. Pri svojem delu so v obdobju koronavirusa opazili, da starostnike pogovori s prostovoljci zaposlijo, vendar le za kratek čas. ”Povsem laično: pogrešajo pogovore z vrstniki, s katerimi imajo veliko skupnih točk in tem za pogovore," razlaga Ninna Kozorog, predsednica društva Humanitarček.

Klic na ČvekiFON je brezplačen in ni časovno omejen. Uporabnik mora poklicati številko 0803807, sistem pa ga naključno poveže z drugo osebo v bazi. V bazo se lahko prijavijo vsi, ki pokličejo na brezplačno številko. Prijava je preprosta, iz baze pa se je mogoče kadarkoli izbrisati. Številka klicatelja in klicočega sta skriti,.

”In ravno ta naključnost je pravzaprav zabavna stvar, saj z njo poskušamo razširiti socialno mrežo starostnikov.« je povedala Ana Pleško iz Simbioze, vodja projekta ČvekiFON.

ČvekiFON deluje med 8:00 uro zjutraj in 20:00 uro zvečer. Njegovo delovanje je predvideno kot dolgoročen projekt in ni vezano na čas trajanja pandemije