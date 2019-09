Razveljavili sodbo Mariborčanu, ki je 26-krat ustrelil ženinega prijatelja

Senad Softić je na predobravnavnem naroku januarja lani priznal, da je tri mesece prej streljal na avtomobil v križišču Titove ceste in Ulice pariške komune, v katerem je sedel 52-letni Rado Mitrović, katerega je sumil prijateljevanja z ženo. Vanj je ustrelil s pištolo najmanj 26-krat, zato je ta na kraju umrl.

Obenem je ranil drugega moškega v avtomobilu in zadel mimo vozeči avtomobil, v katerem je bila mati z otrokom. Večkrat je tudi ustrelil v zrak, s čimer je po navedbah tožilstva ogrožal tudi druge udeležence v prometu, nato pa odložil orožje in se predal policiji.

Mariborsko okrožno sodišče ga je februarja letos spoznalo za krivega v obeh točkah obtožnice in mu izreklo za umor 25 let zapora, za povzročitev splošne nevarnosti pa leto in pol, kar je združilo v enotno kazen 26 let zapora. To je leto manj, kot je predlagalo tožilstvo, zato se je to pritožilo na višino izrečene kazni in ponovno predlagalo 27-letno zaporno kazen. Softićeva zagovornica Tanja Kompara pa je zahtevala razveljavitev celotne sodbe in novo sojenje pred drugim sodnim senatom.

Kot poroča Večer, je z višjega sodišča zdaj priletel očitek, da bi moralo prvostopenjsko sodišče svoj sklep o že sprejetem priznanju krivde preklicati, dokaze, ki jih je izvajalo v okviru naroka za izrek kazenske sankcije, pa bi moralo presojati na glavni obravnavi. Zato so višji sodniki sodbo v celoti razveljavili in primer vrnili na prvo stopnjo pred drugega sodnika.

Narok za novo sojenje je razpisan za 16. september, vendar po pisanju Večera skoraj ni mogoče pričakovati, da bo postopek do nove sodbe pripeljan do 30. oktobra, ko bosta pretekli dve leti od vložitve obtožnice. Če sodbe do takrat ne bo, se bo Softić, ki je priznal, da je Mitroviću vzel življenje, smel braniti s prostosti, navaja časnik.