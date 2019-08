Šestkratni umor v Zagrebu, preživel samo sedem mesecev star dojenček #video

V naselju Kajzerica v Zagrebu se je v četrtek okoli 21.30 zgodil šestkratni umor. Osumljenec je s strelnim orožjem v hiši ubil šest ljudi, in sicer dva moška, tri ženske in desetletnega otroka. Preživel je samo sedem mesecev star dojenček. Storilec je po umorih zbežal s kraja dogodka, policisti so ga okoli 4. ure izsledili. Moški je ob prihodu policistov storil samomor.

Zagrebški policisti in kriminalisti so po poročanju portala Index osumljenca izsledili v naselju Brezovica v južnem delu hrvaške prestolnice. Medtem ko so se mu poskušali približati, je moški, ki je samo nekaj ur prej ubil šest ljudi, storil samomor.

Obsežna iskalna akcija za storilcem

Policija je prijavo o dogodku dobila okoli 21.30. Zaradi intervencije je bil blokiran velik del Zagreba, policisti pa so z namenom, da bi našli storilca, preiskovali avtomobile in druga vozila. Okoli ene ure zjutraj se je pojavila informacija, da so osumljenca prijeli. Te podatke je policija zanikala in sporočila, da je preiskavo razširila na vso državo.

Šestkratni umor v Zagrebu. Video: YouTube.

Kot mogoč motiv se omenja ljubosumje

Več podatkov o osumljenem za zdaj še ni znanih. Policija je razkrila le, da so edino intervencijo v omenjeni hiši imeli leta 2011, vendar ta z včerajšnjim dogodkom ni povezana. V hrvaških medijih se kot mogoč motiv za dejanje omenja ljubosumje. Priče navajajo, da se je pred streljanjem iz hiše slišalo žensko vpitje. Med ubitimi naj bi bila sicer tudi žena morilca.

Kot je za Večernji list povedal eden od inšpektorjev, takšnega zločina v svoji 30-letni karieri še ni videl. Poleg preiskovalcev so v šoku tudi sosedi. "To je človek, ki smo ga verjetno vsak dan videvali v trgovini, mogoče je bil tam s svojimi otroci," je izjavila ena od prebivalk Kajzerice. "To je bil otrok, ki je hodil v četrti razred osnovne šole. Enostavno ne morem verjeti, da je nekdo takšnemu angelu vzel življenje," je dejal eden od sosedov.