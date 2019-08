Znanih je več podrobnosti petkovega umora v Ljubljani

47-letni moški je na območju Bežigrada, natančneje na pešpoti ob Savi, v petek okrog 19. ure s strelnim orožjem ubil leto dni starejšega moškega, so danes potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Po do zdaj zbranih informacijah je bil motiv za umor 48-letnika dlje časa trajajoč sorodstveni spor. Preiskava še traja.

V času dogodka je bil umrli 48-letnik v spremstvu mladoletne osebe, ki ji je bila po prihodu policije zaradi prisostvovanja kaznivemu dejanju zagotovljena psihosocialna pomoč, so sporočili s PU Ljubljana.

47-letnega osumljenca v roku 48 ur čaka zaslišanje pri preiskovalnem sodniku. Gre za državljana Slovenije, ki so ga v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog in premoženjske kriminalitete.

Po neuradnih podatkih naj bi bila strelec in njegova žrtev bratranca, so v petek poročali na 24ur. Osumljenec je po dejanju pobegnil na območje hipodroma v Stožicah, iskali pa so ga tudi pripadniki posebnih policijskih enot in policijski helikopter.