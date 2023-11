Razpis za sofinanciranje sončnih elektrarn se zapira

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prenos razpisa z Eko sklada na Borzen bo trajal dva do tri mesece, tako da bo Borzen nov razpis objavil marca leta 2024, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal minister za okolje, podnebje in energijo Kumer.

"V tem času nihče ne bo spregledan. Vsi bodo lahko še vedno ujeli prvi poziv, ki bo odprt marca drugo leto," je dejal.

Razpis bodo prenesli, ker bodo v celoti digitalizirali postopek prijave in dodeljevanja sredstev. Mehanizem bo omogočal precej hitrejšo obdelavo vlog, tako da se bo lahko skrajšalo čakanje, pravi minister.

Na skladu čaka deset tisoč vlog

Število vlog po njegovih besedah letos narašča še hitreje, kot je lani. "To nas veseli, saj pomeni, da naši ukrepi in podporni mehanizmi delujejo. Hkrati si pa ne moremo privoščiti, da bi tako veliko število podaljševalo dodelitev subvencije," je dejal.

Po podatkih Eko sklada trenutno čaka deset tisoč vlog, predvidevajo, da bi jih lahko obdelali do poletja. Minister je poudaril, da s prijavo ni treba hiteti. Z novim, digitaliziranim postopkom bo ta precej hitrejši in bi lahko upravičenci na vrsto prišli morda celo prej kot po razpisu, ki se izteka, je dejal.

Prek aktualnega razpisa, ki je bil objavljen 30. decembra lani, je na voljo deset milijonov evrov. Posamezni upravičenec lahko dobi 500 evrov za kilovat (kW) inštalirane nazivne moči naprave za samooskrbo z baterijskim hranilnikom elektrike oz. 50 evrov za kilovat inštalirane nazivne moči naprave za samooskrbo brez baterijskega hranilnika. V obeh primerih subvencija ne znaša več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov. Med te se šteje nakup naprave in baterijskega hranilnika ter stroški montaže in pripadajočih električnih inštalacij in opreme. Za stavbe v Triglavskem narodnem parku se višina subvencije poveča za 25 odstotkov.