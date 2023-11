Kupci so jih prepoznali kot strokovnjake, vredne zaupanja

Oglasno sporočilo

Visoki stroški ogrevanja lahko v zimskih mesecih precej osiromašijo denarnico. Toplotna črpalka je bila prepoznana kot ogrevanje prihodnosti, ki prinaša prihranke, v kombinaciji s sončno elektrarno pa celo energetsko neodvisnost. Tako boste lahko v času največjih stroškov ustvarjali prihranke. Čeprav so se hladnejši meseci že začeli in se bližamo koncu leta, zima za zdaj še ni pokazala svojih zob, prav tako pa je ogrevanje na toplotno črpalko mogoče že to zimo.

Foto: Termo Shop d.o.o.

Dolgoročna in varna naložba s preverjenim partnerjem

Raziskava, ki so jo opravili pri Zvezi potrošnikov Slovenije, je nakazala pomembnost izbire resnega partnerja, ki zna celostno zastaviti energetsko rešitev in jo ponuditi na ključ. Da se izognemo težavam, je danes, ko je novih ponudnikov vsak dan več, postalo še pomembnejše, komu lahko zaupamo, kajti ne izbiramo samo izvajalca, ampak partnerja na daljši rok, ki nam bo vedno stal ob strani.

Termo Shop je v letošnjem letu dvakrat dokazal, da je varen in stabilen poslovni partner. Poleg tega, da se je ponovno znašel med TOP 50 najuspešnejših srednjih podjetij, mu je uspelo ohraniti tudi hitro rast iz preteklih let, saj ga je AJPES uvrstil med hitro rastoča podjetja. Neopažena pa ni ostala niti njihova digitalna preobrazba, ki je pripomogla k temu, da so lahko njihove vrednote še bolj zaživele. Tako so se kakovost, zanesljivost, natančnost ter skrb za naravo in soljudi znova dokazale kot vrednote, zaslužne za uspeh podjetja in zadovoljstva kupcev.

Foto: Termo Shop d.o.o.

Izkušnja kupcev je na prvem mestu

Pot od začetne do končne investicije v toplotno črpalko ali sončno elektrarno je lahko velikokrat zahtevna, saj je treba razmišljati o več dejavnikih kot samo o nakupu. Zato so na Zvezi potrošnikov Slovenije objavili raziskavo, ki je zajela celoten nakupni proces stranke pri nakupu toplotne črpalke. Med večjimi ponudniki, ki so bili vključeni v raziskavo, je bilo tudi podjetje Termo Shop, in sicer kot eden izmed večjih ponudnikov na trgu, ki ponuja energetsko rešitev na ključ. Raziskava je potrdila, da je treba pri izbiri ponudnika preveriti, ali ponudnik storitve zares ponuja vse na enem mestu oz. na ključ. Izsledki so pokazali, kaj je bilo kupcem najpomembnejše: strokovnost, zanesljivost, možnost servisnih storitev, ureditev dokumentacije za subvencijo, garancijska doba produktov, možnost financiranja ter podpora strankam oziroma da zares lahko pridobijo vse informacije na enem mestu.

Podjetje Termo Shop svojo celostno ponudbo energetskih rešitev gradi na celotni nakupni izkušnji kupcev, saj se zaveda, da je njihova storitev lahko najboljša le takrat, ko so najboljši tudi sami. Pomembnost celostne izkušnje, ne samo nakupa, je tudi razlog, zakaj jih veliko obstoječih strank priporoča drugim kot najboljšega strokovnjaka na področju ogrevanja.

Pomen pravilne izvedbe, vzdrževanja in požarne varnosti

Veliko težav pri ogrevalnih sistemih in sončnih elektrarnah se pojavlja zaradi slabe montaže, zato je pravilna izvedba izjemnega pomena ne samo za delovanje, temveč tudi za optimizirane stroške in nadaljnje vzdrževanje. Zato je zelo pomemben vidik nakupa tudi možnost vzdrževanja. Termo Shop ima lastno ekipo monterjev in serviserjev, ki se redno izobražuje in pri vsakem posegu sledi vnaprej določenim standardom. Pričakovana življenjska doba energetske rešitve je 20 let in več, zato je zelo pomembno, koga izberemo za energetskega partnerja. Pri Termo Shopu poudarjajo, da sta strokovnost in skrb za stranke tudi po izvedbi njihova prioriteta. Pri montaži toplotne črpalke in sončne elektrarne pa poskrbijo, da je ta skladna z veljavnimi tehničnimi in požarnimi smernicami. Prav tako pri svojem delu izbirajo le najboljše materiale in sodelujejo z izkušenimi izvajalci. Zavedajo se, da je potrebna skrb tudi po montaži, zato ponujajo celovito podporo (vzdrževanje in servis) tudi po prodaji.

S PGD Ljubečna so stopili skupaj in drug drugemu priskočili na pomoč. Gasilci so pomagali celotni Sloveniji, ko je voda prekrila slovenske domove, Termo Shop pa je v znak hvaležnosti poskrbel za njihovo energetsko neodvisnost.

Znižajte stroške že letos – za najhitrejše je montaža mogoča že v letu 2023!

Termo Shop svojo uspešno misijo Ogrejmo Slovenijo podaljšuje, saj si želi, da Slovenija prispeva svoj del k doseganju cilja projekta RepowerEU. Evropska unija si je v projektu REPowerEU zadala cilj, da bo po vsej Evropi do leta 2026 nameščenih približno 20 milijonov toplotnih črpalk in skoraj 60 milijonov do leta 2030, saj si želi, da toplotne črpalke postanejo ogrevanje prihodnosti.

Prav tako pa se s koncem leta bliža tudi konec netmeteringa, in ker si želijo, da bi čim več ljudi postalo energetsko neodvisnih, so pripravili ugodnosti, ki bodo ljudem pomagale do energetske neodvisnosti – še v letu 2023!

Ob nakupu toplotne črpalke prvih deset kupcev čaka zagotovljena montaža do konca leta 2023. Pri sončni elektrarni pa vam zagotovijo montažo v roku dveh tednov. Pogoj je, da že imate pridobljeno soglasje.

Termo Shop letno zmontira okoli tisoč toplotnih črpalk in tudi toliko sončnih elektrarn. Pri njih ste v varnih rokah!



Foto: Termo Shop d.o.o.

*Akcija se izključuje z drugimi akcijami. Vrednost brezplačne montaže je odvisna od modela TČ in moči SE. Akcija velja od 13. 11. 2023 do razprodaje zalog.

