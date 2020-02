Raje kot medicinske sestre so sprevodnice na Slovenskih železnicah #video

V Splošni bolnišnici Jesenice imajo zaradi pomanjkanja kadra resne težave že več kot leto dni. Najhuje pa je ravno na vseh internističnih oddelkih. Razpise za mesta zdravstvenih tehnikov in diplomiranih medicinskih sester ponavljajo iz meseca v mesec. Podobno je tudi v ljubljanskem kliničnem centru, kjer iščejo nov kader. Potrebujemo sistemsko rešitev, opozarjajo zaposleni, ker imajo reorganizacije dela in notranjih prerazporeditev dovolj.

Razpisi se nam ponavljajo že več kot šest mesecev, so dejali na Jesenicah. Tisti, ki ostajajo, so preobremenjeni, drugi iščejo delo v tujini ali celo zapustijo delo v zdravstvu.

Pa niso samo medicinske sestre tiste, ki odhajajo. Odhajajo tudi bolničarji in negovalci, in to ne v tujino ali druge medicinske panoge, temveč se zaposlujejo kot trgovci in sprevodniki na vlakih. Tako kot ena od izšolanih jeseniških medicinskih sester, ki je odšla za sprevodnico k Slovenskim železnicam. Razlogi pa: slabe plače in nevzdržni delovni pogoji. In te politika odpravlja že zadnjih deset let.

V slovenskih bolnišnicah manjka 1.500 diplomiranih medicinskih seste

Na Jesenicah so na primer že lani na enem od internističnih oddelkov zmanjšali število postelj za 18. "Nimamo dovolj medicinskih sester, da bi lahko na teh posteljah spet sprejeli paciente," je opozorila Mojca Strgar Ravnik, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe v Splošni bolnišnici Jesenice.

Foto: Matej Leskovšek

V jeseniški bolnišnici bi potrebovali vsaj 45 zdravstvenih tehnikov in diplomiranih medicinskih sester. Medtem internistične bolnike razporejajo po drugih oddelkih in na druge enote. Po ocenah Sindikata zdravstva in socialnega varstva naj bi samo v slovenskih bolnišnicah primanjkovalo več kot 600 tehnikov zdravstvene nege in približno 1.500 diplomiranih medicinskih sester. Javni poziv očitno kaže na res hudo stisko.

Na Jesenicah razmišljajo, da kader poiščejo na Balkanu

"Če ni kadra, so težave," je pojasnila Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana.

"Slovensko zdravstvo je na področju kadra, kar zadeva nego, v krizi," je dejala Lejko Zupančeva, ki hkrati poziva sestre, naj se zaposlijo pri njih. "Saj ni tako. Vabimo vse, ki iščejo izziv in strokovno delo. Imamo kar dober kolektiv in bomo vsakega z veseljem vzeli, ker so mesta prosta," je še povedala za oddajo Planet 18.

A dokler ne bo prave ocene delovišč in obremenitev ter ustreznega plačila, bodo ljudje odhajali, se bojijo odgovorni. Na Jesenicah že razmišljajo o iskanju kadra v državah nekdanje Jugoslavije. "Pomagali bi jim tudi pri reševanju stanovanjskega vprašanja. Skratka cel kup načrtov je ta tem področju," je še razložila Strgar Ravnikarjeva.

Morda bi kot primer dobre prakse za začetek lahko še v večjem številu pomagali študenti zdravstvene nege. Kot so se tega lotili v UKC Maribor. Niso edini. V ljubljanskem UKC je novembra lani delalo 208 študentov, največ na kirurški in interni kliniki.