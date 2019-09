Indira je medicinska sestra, a nima želje delati v zdravstvu #video

Delavcev v zdravstvu tudi brez nesmiselnih pravilnikov nimamo dovolj. Številni, ki znanje imajo, pa so raje izbrali zavod za zaposlovanje kot delo v bolnišnici. Raje delajo celo v trgovinah, ker so plače takega kadra v zdravstvu mizerne.

Indira Ekić z izobrazbo srednje medicinske sestre danes služi kot vizažistka, je obraz in ambasadorka številnih blagovnih znamk, promovira športno življenje, med vsem tem pa piše še diplomo. "Vidiš, da obstajajo druge stvari, kot na primer to, kar zdaj delam in tudi zelo rada delam. In sem cenjena, srečna, dovolj plačana in zadovoljna," je dejala.

Zasluži veliko več, kot če bi delala kot medicinska sestra

In čeprav bi jo po koncu študija za diplomirano medicinsko sestro čakala služba, se zanjo ni odločila. "Ponudili so mi službo za diplomirano sestro na nekem oddelku. To pomeni plačo s turnusi in nočnim delom za od tisoč do tisoč dvesto evrov. Tukaj pa delam za neprimerno več denarja in ob veliko boljših pogojih. Ni računice," je dejala.

Trenutno je na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 780 medicinskih sester, tako srednjih kot diplomiranih. A le dobrih 200 je takih, ki bi jih lahko takoj zaposlili. "Nekaj je porodniških, nekaj je zdravstvenih razlogov, pri nekaterih so težava delovni čas, tudi oddaljenost več kot uro in pol, varstvo, nestalen delavnik in pa seveda tudi plačilni pogoji," je o razlogih, zakaj se vse ne odločijo za to delo, dejala Barbara Vrtačnik, direktorica OS Ljubljana Zavoda RS za zaposlovanje.

Delala je rada, a kaj, ko nisi cenjen in dovolj plačan

Indira, ki je kot pripravnica srednje medicinske sestre zaslužila dobrih 500 evrov in je s srcem opravljala to delo, bi se danes težko vrnila nazaj. "To sem rada delala, ampak je pa tudi slaba stran vsega tega, ko nisi dovolj plačan, ko nisi cenjen, ko se lahko nate znese nad tabo," je pojasnila.

V letošnjem letu je bilo v vsej medicinski stroki že deset tisoč prostih delovnih mest. "Od tega tri tisoč zagotovo za medicinske sestre, tako srednje kot diplomirane," pojasnjujejo na zavodu za zaposlovanje. Ker so težave s kadrom tako velike, so na zavodu za zaposlovanje skupaj z ljubljanskim kliničnim centrom letos poleti organizirali zaposlitveni sejem. A ob takih pogojih dela marsikdo težko najde motivacijo, da bi se vrnil v stroko.