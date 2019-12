Zaradi odhoda treh zdravnikov težave pri nujni medicinski pomoči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravstveni dom (ZD) Nazarje se pri izvajanju nujne medicinske pomoči (NMP) sooča s kadrovskimi in prostorskimi težavami. Zaradi odhoda treh zdravnikov so bili prisiljeni spomladi vzpostaviti sistem NMP v sodelovanju z ZD Velenje, ki je tako za nujne primere zagotovil dežurno službo z zdravnikom, ZD Nazarje pa izvaja nujne reševalne prevoze.

Kot je povedala direktorica ZD Nazarje Darja Es, so nujni reševalni prevozi zagotovljeni 24 ur na dan, medtem ko je 24-urna prisotnost zdravnika zagotovljena ob vikendih in praznikih. Med tednom je zdravnik na voljo po sistemu randez-vous. Po protokolu imajo dogovorjene točke srečevanja z ZD Velenje, v primerih življenjske ogroženosti pa na območje Zgornje Savinjske doline pride zdravnik iz Velenja.

NMP zagotavljajo na področju Upravne enote Mozirje v velikosti 508 kvadratnih kilometrov. Na tem območju je pet zdravstvenih postaj ter sedem občin z 61 naselji in približno 16.500 prebivalci. V mreži sodeluje šest voznikov reševalcev, šest spremljevalcev v reševalnem vozilu in štirje zdravniki, ostale zdravnike pa zagotavlja ZD Velenje.

Kot je opozorila Esova, se je ZD Nazarje spomladi soočil z velikim kadrovskim problemom. Z ločevanjem delovnih mest je prišlo do velike težave pri organiziranju NMP. Prišlo je tudi do odpovedi treh zdravnikov, zato so se pri reševanju nastalega problema povezali z ZD Velenje.

"V skladu z vsemi dogovori, pri katerih je bil prisoten tudi predstavnik ministrstva za zdravje, smo uspeli zagotoviti delovanje nujne medicinske pomoči v obliki, kot jo sedaj izvajamo. Glede samega financiranja te pomoči ta trenutek težko odgovarjam, saj je s programom tudi financiranje pripadlo ZD Velenje," je dejala Esova.

Navedla je tudi, da so letos s pomočjo javnega razpisa ministrstva za zdravje za nakup nujnih reševalnih vozil in v sodelovanju z občinami ustanoviteljicami ZD Nazarje ter donatorji uspeli kupiti novo reševalno vozilo za nujne prevoze.

Pesti pa jih tudi huda prostorska stiska. Že skoraj 12 let si prizadevajo za prizidek, v katerem bi skladno z vsemi standardi in normativi uredili in opremili tudi prostore za nujno medicinsko pomoč. Projekt prizidka je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.