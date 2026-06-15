Prvi vročinski val je pred vrati: takšne bodo temperature

Prvi vročinski val letošnjega poletja v Sloveniji se bo predvidoma začel v drugi polovici tega tedna in bo, kot kaže, vztrajal vsaj do sredine prihodnjega.

Vročina bo najverjetneje najbolj izrazita med 20. in 23. junijem, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale od 30 do 35 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa je lahko še kakšno stopinjo več, so na Facebooku objavili pri agenciji za okolje.

Foto: Arso/Facebook

Sprva bo vročina dokaj suha, soparnost in s tem verjetnost vročinskih neviht pa se bo postopno povečala predvsem po 22. juniju.

Vročinski val bo najbolj izrazit v zahodnem delu Evrope.