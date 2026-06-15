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Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
13.31

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vreme napoved vročina temperature Evropa

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 13.31

27 minut

Prvi vročinski val je pred vrati: takšne bodo temperature

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Arso, vročina, napoved, temperatura | Foto Arso/Facebook

Foto: Arso/Facebook

Prvi vročinski val letošnjega poletja v Sloveniji se bo predvidoma začel v drugi polovici tega tedna in bo, kot kaže, vztrajal vsaj do sredine prihodnjega.

Vročina bo najverjetneje najbolj izrazita med 20. in 23. junijem, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale od 30 do 35 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa je lahko še kakšno stopinjo več, so na Facebooku objavili pri agenciji za okolje. 

Arso, vročina, napoved, temperatura | Foto: Arso/Facebook Foto: Arso/Facebook

Sprva bo vročina dokaj suha, soparnost in s tem verjetnost vročinskih neviht pa se bo postopno povečala predvsem po 22. juniju.

Vročinski val bo najbolj izrazit v zahodnem delu Evrope.

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