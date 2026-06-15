V indijski prestolnici 64 stopinj Celzija: "Ni rešitve ne podnevi ne ponoči"

Indijsko prestolnico Delhi je zajel izjemno močan vročinski val. Medtem ko uradne meritve kažejo temperature zraka nad 43 stopinjami Celzija, so na nekaterih mestnih ulicah izmerili kar 64 stopinj Celzija. Prebivalci opozarjajo, da pred vročino skoraj ni več mogoče pobegniti.

Delhi že več tednov beleži temperature nad 40 stopinjami Celzija. Indijski meteorološki zavod (IMD) je prejšnji teden izmeril najvišjo dnevno temperaturo zraka 43,5 stopinje Celzija, meritve s termalnimi kamerami pa so razkrile še precej bolj skrb vzbujajočo sliko.

Vročina precej hujša od uradnih meritev

Na nekaterih najbolj obremenjenih mestnih križiščih so temperature površin dosegle tudi do 64 stopinj Celzija. Strokovnjaki pojasnjujejo, da gre za temperaturo asfalta, betona in drugih površin, ki se na neposrednem soncu segrejejo bistveno bolj kot okoliški zrak.

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Le nekaj metrov lahko pomeni veliko razliko

Ekipa organizacije Greenpeace India je s termalno kamero obiskala eno najbolj prometnih križišč v mestu. V senci pod nadvozom je kamera pokazala približno 42 stopinj Celzija. Ko so jo usmerili proti motoristom, ki so na semaforju čakali na soncu, je temperatura poskočila na 64 stopinj Celzija.

Površina asfalta je dosegla 61 stopinj Celzija, medtem ko je bila le tri metre stran, v senci drevesa, temperatura precej nižja, 39,8 stopinje Celzija.

Why Delhi feels hotter than what temperatures show - We spent a day out in the city with a thermal camera, recording surface temperatures indoors and outdoors. Via @BBC:https://t.co/OQdjLfCBoO — 🌊💙 Viking Resistance 💙🌊 (@BlueCrewViking) June 15, 2026

Drevesa kot naravna zaščita pred vročino

"Dolgotrajna izpostavljenost tako visokim temperaturam lahko povzroči resne zdravstvene težave," je opozorila raziskovalka Nibedita Saha iz Greenpeace India.

Po njenih besedah lahko že nekaj korakov v senco občutno zmanjša vpliv vročine. "Takoj smo občutili olajšanje. To je razlika, ki jo lahko naredi že eno samo drevo," je dejala.

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Pred vročino ni rešitve niti v domovih

Nič bolje ni niti v drugih delih mesta. Na območju za pešce Čandni Čovk so kamniti stebrički, namenjeni počitku obiskovalcev, zaradi vročine postali praktično neuporabni. Na enem od njih so namerili kar 56,9 stopinje Celzija.

V četrti Sundar Nagri je betonska klop ob vhodu v naselje tudi po 17. uri dosegala temperaturo 51,6 stopinje Celzija. Gre za gosto poseljeno območje, kjer so majhne betonske hiše stisnjene druga ob drugo, ulice pa so tako ozke, da se po njih komaj prebije ena oseba.

V eni od teh hiš živita brat in sestra, Abišek in Kajal. Abišek v okviru projekta organizacije Greenpeace že dva tedna vodi "dnevnik vročine", v katerem beleži, kako ekstremne temperature vplivajo na vsakdanje življenje njegove družine.

Pred njihovo hišo je termalna kamera izmerila 42 stopinj Celzija, v notranjosti skromnega dvosobnega doma pa ni bilo bistveno hladneje. Na policah ob stenah so temperature dosegale okoli 40 stopinj Celzija. Hiša nima oken, majhen stropni ventilator pa po prostoru zgolj preganja vroč zrak. "Ko je zelo vroče, mi postane slabo," je povedala Kajal. "Ne moreš biti zunaj, hkrati pa ne moreš ostati niti v hiši."

Foto: Reuters

Abišek je prebral zapis iz svojega dnevnika: "Vročina v zadnjem tednu je povsem spremenila naš vsakdan. Vsi se domov vračamo pozno, nihče ne spi dobro. Zjutraj med kuhanjem ugasnemo ventilator in takrat vročina postane neznosna. Moja sestra težko opravlja gospodinjska dela. Mama je videti bolj utrujena kot kadarkoli prej."

Dnevi še nekako minejo, veliko težje pa so noči. "Postrigel sem se, večkrat na noč vstanem, da si umijem obraz, slečem majico, a še vedno ne morem spati. Zunaj vsaj malo pihlja, v hiši pa imam občutek, kot da stojim ob pečici," je opisal trenutne razmere, ki jih doživlja v zadnjih dneh.

Foto: Reuters