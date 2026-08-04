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Avtor:
B. G.

Torek,
4. 8. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vročina vročinski val oblačila material

Torek, 4. 8. 2026, 4.00

5 ur, 54 minut

Kakšna oblačila so najboljša za vročinski val?

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
poletje, oblačila, moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ko temperature med vročinskimi valovi dosežejo rekordne vrednosti, je izbira pravih oblačil eden od preprostih in najboljših načinov, kako telesu pomagati pri ohlajanju. Toda katera so najboljša za vročino? Odgovor ni tako preprost, kot se zdi.

Znanstveniki ugotavljajo, da lahko z ustreznimi oblačili zmanjšamo potrebo po hlajenju prostorov in klimatske naprave nastavimo celo za približno dve stopinji Celzija višje, kar bi dolgoročno pomenilo manjšo porabo energije in manj emisij toplogrednih plinov, poroča BBC.

Poleti pogosto posegamo po belih oblačilih, saj bela barva odbija sončne žarke, medtem ko črna absorbira več svetlobe in toplote. Vendar pri izbiri poletnih oblačil ni pomembna le barva, temveč predvsem kroj in material.

Toplota namreč ne prihaja samo od sonca, ampak tudi iz našega telesa. Če telo oddaja toploto v oblačilo, jo lahko svetel material delno odbije nazaj proti koži.

poletje, oblačila, moda | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Bolj kot barva je pomemben kroj

Zanimiva študija iz leta 1980 je raziskovala, zakaj beduini v puščavah nosijo črne halje. Raziskovalci so ugotovili, da je bila izpostavljenost vročini podobna tako pri ljudeh v črnih kot belih oblačilih.

Skrivnost je v kroju. Ohlapna črna oblačila ustvarijo prostor med blagom in kožo, kjer se segreti zrak dviguje kot skozi dimnik. Tako nastane naravni pretok zraka, ki pomaga pri hlajenju.

"Količina toplote, ki jo prejme beduin v vroči puščavi, je enaka ne glede na to, ali nosi črno ali belo haljo. Dodatna toplota, ki jo absorbira črna tkanina, se izgubi, še preden doseže kožo," so ugotovili raziskovalci.

Zato je pri izbiri oblačil kroj pogosto pomembnejši od barve. Če nosite oprijeta oblačila, je bela barva sicer boljša izbira. Pomagajo pa tudi materiali s teksturo, kot sta tako imenovani seersucker (lahka in zračna bombažna tkanina z značilno nagubano oziroma valovito površino) ali pike (pletenina v obliki tkane bombažne tkanine), saj ustvarijo več prostora med tkanino in kožo.

poletje, oblačila, moda | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Najboljši materiali za vročino: lan, bombaž in svila

A pri zares vročem vremenu, ki nas pesti zadnje dni, je ključna zračnost materiala. Oblačila morajo omogočati prehajanje vodne pare, saj lahko tako znoj izhlapi in hladi telo.

"Pri izbiri oblačil je najboljši material tisti, ki omogoča prehod vodne pare, saj ne preprečuje izhlapevanja znoja," pravi Rhett Allain, profesor fizike na univerzi Southeastern Louisiana.

Za vroče vreme so primernejši lahki tkani materiali, kot so lan, bombaž in svila, saj omogočajo ohlapnejši kroj in boljše kroženje zraka kot pletene tkanine. To je še posebej pomembno v vlažnem vremenu, ko je zrak že nasičen z vlago in ima znoj težje možnosti za izhlapevanje.

Lan je priljubljen poletni material zaradi zelo dobre zračnosti, saj njegova večja vlakna omogočajo boljše kroženje zraka. Dobra izbira je tudi bombaž, ki dobro vpija vlago, vendar se suši počasneje, zato lahko pri močnem potenju ostane moker in manj udoben. 

oblačila, šport, narava | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Za šport na prostem: merino volna, najlon in poliester

Pri pohodnikih sta izjemno priljubljeni merino in alpaka volna, saj dobro odvajata vlago, ponujata izjemno toplotno izolacijo, lahkotnost in zračnost, poleg tega pa preprečujeta neprijetne vonjave. 

Pri športnih oblačilih se pogosto uporabljajo tudi sintetični materiali, kot sta najlon in poliester, ker hitro odvajajo znoj in se hitro sušijo, vendar lahko zadržujejo vonjave.

Raziskave kažejo, da najlon vpija vlago in jo odvaja bolje kot poliester, vendar se suši nekoliko počasneje. Nekateri strokovnjaki opozarjajo tudi, da so sintetična vlakna lahko manj prijetna, ko postanejo mokra.

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