Alarmantno stanje na Hrvaškem: tako hudo ni bilo že 200 let

Zaradi dolgotrajnega obdobja visokih temperatur in odsotnosti večjih količin padavin so vodostaji Drave, Donave in ​številnih drugih rek na vzhodu Hrvaške dosegli zgodovinsko nizko raven, poročajo na spletni strani Hrvaške vode. Zaradi suše imajo v mestu Zadar, na otoku Krku, v Istri in delih zahodne Slavonije težave z oskrbo s pitno vodo. Vročinski val na Hrvaškem bo danes in jutri dosegel vrhunec, ko bodo temperature ponekod dosegle 39 stopinj Celzija. Hrvaški Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi ekstremne vročine za celotno državo izdal rdeče opozorilo. Tako kot v Sloveniji bo vročina v tudi pri naših južnih sosedih v petek nekoliko popustila.

Razmere na Hrvaškem so zaskrbljujoče. Direktor Hrvaških voda Zoran Đuroković je za Net.hr poudaril, da Hrvaška podira zgodovinske rekorde nizkih vodostajev.

Kot je pojasnil, je bil včeraj ponovno dosežen rekordno nizek vodostaj Donave. Zgodovinski minimum v donavski Batini je namreč –47 centimetrov, kar je 20 centimetrov nižje od tistega leta 1909. "Tudi reka Drava je podrla rekord za 20 centimetrov, posebnost pa je, da za Dravo v Osijeku obstajajo meritve, ki so stare skoraj 200 let, ker je bila vodomerna postaja ustanovljena leta 1827. Zgodovinski podatki kažejo, da na Dravi in ​​Donavi še nikoli nismo imeli nižjih vodostajev," je pojasnil Đuroković.

Pravi, da bi lahko v nekaj dneh presahnili tudi reki Orljava in Plitvica. "Naše službe za varčevanje z vodo in inženirji zaradi suše pogosto obiskujejo teren, njihova ocena pa je, da bo reka Orljava na območju Požege v nekaj dneh presahnila. Podoben scenarij čaka tudi reko Plitvice pri Varaždinu. Morda bi jih lahko obnovila kakšna večja količina padavin," je razložil Đuroković.

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Plovba ponekod nemogoča, pojavljajo se težave z oskrbo s pitno vodo

Nizki vodostaji povzročajo številne težave, med drugim je plovba od Osijeka naprej praktično nemogoča. "Na Donavi je treba tovor pretovarjati, zato ladje prevažajo bistveno manj blaga. Obstajajo tudi nevarni odseki, kjer lahko pride do nesreč. Reka Drava je tako nizka, da ribniki pri Donjem Miholjcu s svojimi zajetji sploh ne morejo več črpati vode iz reke. Podobno je z reko Vučico, ki napaja ribnike Grudnjak pri Orahovici, kjer je pretok tako nizek, da ne zadošča za oskrbo ribogojnic. Zaradi temperatur med 37 in 38 stopinjami vsak dan izhlapi več centimetrov vodne plasti, kar dodatno otežuje ribogojstvo," pojasni Đuroković.

Zaradi suše imajo v nekaterih delih Hrvaške težave z oskrbo s pitno vodo. S težavami se že soočajo v mestu Zadar, na otoku Krku, v Istri in delih zahodne Slavonije. Đuroković ob tem ponudnike oskrbe s pitno vodo poziva, naj opozarjajo državljane, naj vodo porabljajo bolj racionalno.

V petek bo vročina nekoliko popustila

Vročinski val bo danes in jutri na Hrvaškem dosegel vrhunec. Ob 8. uri zjutraj so se temperature v večjem delu Jadrana gibale med 26 in 29 stopinj Celzija, medtem ko se je v Iloku živo srebro povzpelo nad 30 stopinj Celzija. Danes čez dan bodo temperature dosegle 39 stopinj Celzija, vremenska služba Severe Weather Europe pa celo napoveduje, da bi temperature na vzhodu države do jutri lahko dosegle 42 stopinj Celzija. Hrvaški Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za celotno državo izdal rdeče opozorilo zaradi ekstremne vročine.

Po napovedih meteorologov bo vročina v petek nekoliko popustila, krajevno bodo nastajale plohe in nevihte.