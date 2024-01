Prvi novorojenček v letu 2024 je deček iz Ljubljane

V Ljubljani se je kot zadnji otrok v lanskem letu v nedeljo ob 22.26 rodila deklica s 3.670 grami in 56 centimetri, v Mariboru ob 14.46 deček s 1.960 grami in 43 centimetri, v Celju pa prav tako deček ob 22.10 s 4.060 grami in 54 centimetri.

V Ljubljani se je kot zadnji otrok v lanskem letu v nedeljo ob 22.26 rodila deklica s 3.670 grami in 56 centimetri, v Mariboru ob 14.46 deček s 1.960 grami in 43 centimetri, v Celju pa prav tako deček ob 22.10 s 4.060 grami in 54 centimetri. Foto: Getty Images

Prvi novorojenček v letu 2024 je šest minut čez polnoči prišel na svet v ljubljanski porodnišnici. Ime mu je Lev, težek je 3.550 gramov in dolg 54 centimetrov, so za STA povedali v porodnišnici. Prva deklica, ki se je rodila v novem letu, pa je Lejna. Rodila se je v Mariboru ob 0.58, težka 4.280 gramov in dolga 53 centimetrov.

V Ljubljani so danes povili tudi deklico. Rodila se je ob 4.11, težka 2.360 gramov in dolga 46 centimetrov. V Mariboru pa sta se danes poleg Lejne rodila še dva dečka, in sicer ob 2.46 in ob 4.03. Prvi je imel 2.840 gramov in 48 centimetrov, drugi pa 3.500 gramov in 51 centimetrov.

Prvi otrok v kranjski porodnišnici letos je bil ob 0.42 deček, težek 4.078 gramov in dolg 53 centimetrov. Slabih šest ur kasneje, ob 6.34, se je tam rodil še en deček.

Zadnji novorojenček v 2023 deklica iz Ljubljane

Prav tako so danes že zibali na Jesenicah. Ob 2.54 se je rodila deklica s 3.260 grami in 50 centimetri. Tudi v Novem mestu in Izoli sta se kot prva otroka v teh porodnišnicah letos rodili deklici. V Novem mestu je privekala na svet ob 4.50 s 3.700 grami in 52 centimetri, v Izoli pa ob 5.25 s 3.715 grami in 53 centimetri.

V Celju, Brežicah, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Šempetru pri Gorici, Trbovljah, Postojni in na Ptuju se do 8. ure še ni rodil prvi otrok v letu 2024.

Kranj, Jesenice, Ptuj ...

V Kranju je bila kot zadnja lani v nedeljo ob 15.21 rojena deklica s 3.256 grami in 52 centimetri, na Jesenicah ob 19.43 deklica s 4.120 grami in 54 centimetri, na Ptuju ob 22.16 deček s 3.360 grami in 50 centimetri, v Postojni pa ob 17.21 prav tako deček s 3.220 grami in 51 centimetri.

V preostalih porodnišnicah so bili zadnji porodi v lanskem letu v soboto. V Novem mestu, Murski Soboti in Brežicah so bila zadnja rojstva v lanskem letu rojstva dečkov. Deček, rojen ob 2.35 v Novem mestu, je imel 2.890 gramov in 49 centimetrov, deček, rojen v Murski Soboti ob 17.30, je imel 3.510 gramov in 51 centimetrov, deček, rojen v Brežicah ob 22.47, pa 3.350 gramov in 52 centimetrov.

V Izoli se je kot zadnja v lanskem letu v soboto ob 2.45 rodila deklica s 3.885 grami in 56 centimetri, v Trbovljah ob 15.52 deklica s 3.450 grami in 51 centimetri, v Slovenj Gradcu ob 22.42 s 3.850 grami in 50 centimetri, pa tudi v Šempetru pri Gorici je bilo zadnje rojstvo v lanskem letu rojstvo deklice.