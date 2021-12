Pretečene izkaznice veljavne do 27. marca, a le v Sloveniji

Po noveli zakona o osebni izkaznici, ki jo je DZ sprejel 9. decembra in bo začela veljati 1. januarja, se uporaba pretečenih osebnih izkaznic podaljšuje do 27. marca 2022.

Po noveli zakona o osebni izkaznici, ki jo je DZ sprejel 9. decembra in bo začela veljati 1. januarja, se uporaba pretečenih osebnih izkaznic podaljšuje do 27. marca 2022. Foto: STA

Osebne izkaznice, ki jim je pretekla veljavnost, je za izkazovanje istovetnosti in državljanstva mogoče uporabljati vse do 27. marca prihodnje leto, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Opozorili so, da prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico ni mogoče.

Po noveli zakona o osebni izkaznici, ki jo je DZ sprejel 9. decembra in bo začela veljati 1. januarja, se uporaba pretečenih osebnih izkaznic podaljšuje do 27. marca 2022. To velja za vse osebne izkaznice, ki jim je potekla veljavnost oziroma jim še bo v obdobju od 29. marca lani do 27. marca 2022.

Pretečena osebna izkaznica ne velja, če so podatki spremenjeni

Pogoj pa je, da v tem času lastnik osebne izkaznice ni spremenil podatkov, navedenih na dokumentu, in da fotografija na osebni izkaznici še izkazuje imetnikovo pravo podobo. Uporaba osebne izkaznice torej ni mogoča, če je imetnik v tem času spremenil na osebni izkaznici vpisano osebno ime, prebivališče, datum rojstva, spol ali EMŠO in če mu je prenehalo slovensko državljanstvo.

Že interventni zakon za pomoč ob epidemiji covid-19, ki je začel veljati sredi julija, je uporabo pretečenih osebnih izkaznic na območju Slovenije podaljšal do konca letošnjega leta. Po decembra sprejeti noveli pa se je uporaba pretečenih osebnih izkaznic podaljšala do 27. marca 2022, so še navedli na ministrstvu.