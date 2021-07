V teh primerih boste lahko uporabljali pretečene osebne izkaznice

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19, ki je začel veljati danes, med drugim omogoča tudi možnost uporabe osebne izkaznice, ki ji je sicer že potekla veljavnost.

Uporaba pretečenih osebnih izkaznic bo mogoča do konca letošnjega leta na območju Slovenije, in sicer ob izkazovanju istovetnosti ter državljanstva pred pristojnimi organi in ob nastopanju v pravnem prometu, na primer pri uporabi v banki ali pri notarju, so navedli na ministrstvu.

Navedeno velja le za izkaznice, ki jim je veljavnost potekla od 29. marca lani, in v primeru, če državljan od tega datuma ni spremenil svojega osebnega imena, naslova ali drugih podatkov, ki so zapisani na osebni izkaznici. Prav tako mora fotografija na izkaznici še vedno izkazovati imetnikovo pravo podobo.

Državljani bodo lahko v omenjenih primerih pretečeno osebno izkaznico uporabljali od danes do konca letošnjega leta, so še navedli na ministrstvu za notranje zadeve.