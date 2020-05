Proti ravnanju vard ostro tudi veteranske organizacije

V Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije so ostro obsodili ravnanje vard pretekli konec tedna na območju Slovenske Bistrice. Zapisali so, da je toleriranje tovrstnih civilnih iniciativ nedopustno, zato od najvišjih državnih predstavnikov pričakujejo opredelitev do takšnega ravnanja, od policije pa sprožitev ustreznih postopkov.

Pretekli konec tedna je okoli 50 uniformiranih pripadnikov skupin, znanih po imenu Štajerska varda in Kranjska varda, izvajalo aktivnosti na območju Slovenske Bistrice. Potem ko so končali, je na prizorišče prišla policijska patrulja, zaradi česar je omenjena skupina v nedeljo popoldne po pojasnila odšla na tamkajšnjo policijsko postajo. Dogajanje na policijski postaji, kjer so zahtevali pojasnila komandirja, so predstavniki varde ves čas v živo predvajali na profilu na Facebooku, piše STA.

"Priča smo bili nespoštljivemu in nasilnemu vedenju"

Kot so danes opozorili v koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij, smo bili priča nespoštljivemu in nasilnemu vedenju ter grožnjam policiji kot organu s posebnimi pooblastili na področju varnosti. "V demokratični družbi je manifestacija sile proti legitimnim in legalnim organom varnostno-obrambnega sistema nesprejemljiva in protiustavna, saj onemogoča in izključuje demokratične mehanizme upravljanja in nadzora nad njimi," so opozorili.

Foto: Reuters

Poudarili so, da sta v Sloveniji policija in vojska v državni pristojnosti, zato je toleriranje delovanja takšnih iniciativ brez upoštevanja zakonov nedopustno. Od oblasti zato pričakujejo jasen odziv na omenjeno dogajanje, od policije pa, da bo izvedla ustrezne prekrškovne postopke oziroma vložila ovadbe.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je sicer na ravnanje tako imenovanih vardistov že odzval in poudaril, da je bilo njihovo vedenje povsem neprimerno. Od vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Antona Travnerja pričakuje poročilo o dogajanju, od policije pa, da bo v podobnih primerih provokacij ukrepala bolj intenzivno. Tudi obrambni minister Matej Tonin je takšen pritisk vardistov na policijo v pogovoru na POP TV označil za popolnoma nesprejemljivega in nedopustnega. Številne obsodbe ravnanja vard in pozive k odzivu pristojnih je bilo v preteklih dneh mogoče slišati tudi iz poslanskih vrst, poroča STA.