Protestniki v Hongkongu povzročili prometni kaos #foto

Protestniki v Hongkongu so danes zjutraj v mestu povzročili prometni kaos. Blokirali so več cest in držali vrata vlakov podzemne železnice odprta, da niso mogli speljati, kar je povzročilo dolge vrste in tudi spore med protestniki in potujočimi. Odpovedanih je bilo tudi več kot sto poletov iz mestnega letališča.

Akcija naj bi bila del splošne stavke, h kateri so za danes pozvali protestniki. Nekateri jutranji potniki so bili sicer jezni zaradi prometnega kaosa, drugi pa so protest podprli, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Veliko ljudi je napovedalo, da bodo danes stavkali ali vzeli bolniški dopust. Protestniki načrtujejo tudi več shodov v različnih delih mesta. Veliko trgovin po mestu je danes zaprtih.

Poleti z mestnega letališča so bili odpovedani po opozorilu letalske agencije potnikom, da so mogoče motnje v prometu. Največ odpovedanih poletov je imela letalska družba Cathay Pacific, ki odpovedi ni pojasnila. Sindikat kabinskega osebja te družbe je na Facebooku objavil, da bo sodeloval v današnji stavki in da je "v zadnjih 50 dneh vlada ignorirala zahteve ljudi in uporabljala zgolj policijsko silo, da je poskusila zatreti glasove in pri številnih Hongkonžanih s tem povzročila občutek obupa".

Hongkonška vlada je v nedeljo zvečer pozvala proti stavki, saj bi ta lahko še bolj spodkopala že tako šibko hongkonško gospodarstvo.

Aretirali 82 ljudi

Foto: Reuters Hongkonška policija je do 17.30 po lokalnem času aretirala 82 ljudi, kar je največ aretacij v enem dnevu od začetka demonstracij 9. junija. Protestnike so aretirali na demonstracijah v sedmih hongkonških četrtih, je povedala tiskovna predstavnica policije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na vseh protestih so se pojavili spopadi s policijo, ki je proti protestnikom znova uporabila solzivec.

V četrti Yuen Long je izbruhnil incident, ko je v množico protestnikov zapeljal avtomobil in poskusil prevoziti barikade, ki so jih postavili, kaže posnetek, objavljen na družbenih omrežjih. V barikade protestnikov pa naj bi namerno trčil tudi taksi v četrti Shatin.

Od začetka protestov aretirali 420 ljudi

V zadnjih dveh tednih je bilo sicer veliko nasilja tako na strani protestnikov kot policije. Ta je večkrat streljala na protestnike z gumijastimi naboji in proti njim uporabila solzivec, ti pa policiji niso ostali dolžni in so jo prav tako napadali nazaj.

Od začetka protestov naj bi policija aretirala 420 ljudi, izstrelila 160 gumijastih nabojev in tisoč granat s solzivcem, je še dejala tiskovna predstavnica policije.

Foto: Reuters

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je na današnji tiskovni konferenci izjavila, da so protestniki "spodkopali hongkonško ureditev in red in potiskajo mesto na rob zelo nevarnega položaja".

Pozive protestnikov k revoluciji je opisala kot spodkopavanje načela "ena država, dva sistema", ki opisuje način političnega sistema v Hongkongu, odkar ga je Velika Britanija leta 1997 vrnila Kitajski. Dodala je, da protestniki "poskušajo uničiti Hongkong".

Hongkongu je bila leta 1997 v deklaraciji zagotovljena avtonomija do leta 2047. Številni prebivalci oziroma protestniki menijo, da so njihove pravice in svoboščine v zadnjih letih ogrožene.