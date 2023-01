Protestniki skušali vdreti na gradbišče novega Roga, policija uporabila prisilna sredstva

Na četrtkovem protestnem shodu pri nekdanji tovarni Rog v Ljubljani je prišlo do napadov na policiste, ti pa so uporabili prisilna sredstva. Nekateri protestniki, ki nasprotujejo množičnemu turizmu v središču Ljubljane, naj bi namreč v policiste metali snežne kepe, jih brcali in stisnili ob ograjo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Protestniki so se sprva zbrali v parku Tabor, od tam pa so se sprehodili mimo Radiotelevizije Slovenija prek Slovenske ceste in Tromostovja do Mestne hiše in pred nekdanjo tovarno Rog. Ker naj bi neznane osebe med mimohodom z barvo polile pročelje mestne hiše, policija preiskuje kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Na policiji sicer ocenjujejo, da je bilo na neprijavljenem shodu okoli 150 udeležencev.

Protestniki poskušali vdreti na gradbišče

Protestniki so poskušali v gradbišče novega Centra Rog, ki se nahaja na mestu nekdanje tovarne koles, tudi vdreti, a so jim to preprečili policisti. Ker so jih ob tem stisnili ob kovinsko ograjo, so po navedbah Policijske uprave Ljubljana policisti odgovorili z odrivanjem množice.

Poudarili so, da večina prisotnih udeležencev ni aktivno sodelovala pri napadu na policiste. Policisti identiteto storilcev še ugotavljajo, zapisali pa so še, da "preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti".

Organizatorjem vseh protestnih shodov na policiji svetujejo, naj shode prijavijo, saj lahko tako policija lažje zagotovi varnost udeležencev. Ob tem so pozvali tudi k mirnemu in kulturnemu izražanju mnenj in poudarili, da naj družba vsakršno nasilje enotno obsodi.

Mestna občina Ljubljana (Mol) je objekt nekdanje tovarne Rog, v katerem so več let živeli in ustvarjali pripadniki avtonomne skupnosti, prevzela v posest pred natanko dvema letoma in začela njegovo rušenje. Dejanje so pospremili protesti, posredovala je tudi policija.

Uporabniki Roga so zatrjevali, da so jih deložirali brez pravne podlage, ter že takrat opozorili na krčenje javnega prostora za prebivalce. Z navzkrižnimi tožbami se je primer znašel tudi na sodišču.

Aprila 2020 je bil nato ustanovljen javni zavod Center Rog, ki bo upravljal z novim kulturno-ustvarjalnim središčem s sodobnimi produkcijskimi prostori. Obnova se je začela januarja lani, njena vrednost je bila ocenjena na približno 20 milijonov evrov.