Protesti pred obravnavo za izročitev Assangea

Pred sodiščem se je zbralo več podpornikov Assangea, ki so zahtevali njegovo izpustitev na svobodo. Med njimi je bila tudi igralka Sadie Frost. Sodni proces po poročanju nemške tiskovne agencije dpa spremlja več kot 30 politikov iz 12 držav. Številni protestniki so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nosili transparente z napisi Osvobodite Assangea, poroča STA.

Obravnave sta se udeležila tudi Assangeov oče in brat, John Shipton in Gabriel Shipton. Oče je ocenil, da oblasti nad njegovim sinom izvajajo "sovraštvo brez primere". "Tukaj smo, da odločno in trdno podpremo Juliana v deset let dolgem zatiranju in politični akciji," je oče izjavil novinarjem.

V dvorano v spremstvu dveh varnostnikov

Foto: Reuters Assange se je danes na sodišču pojavil oblečen v temno siv suknjič in puloverju, ki ga je oblekel čez belo srajco. Ob prihodu v sodno dvorano je deloval mirno, spremljala sta ga dva varnostnika.

Glavna obravnava se je začela z zaslišanji, ki naj bi trajala teden dni. Nato naj bi se obravnava za nove tri tedne nadaljevala 18. maja. Assange je trenutno v strogo varovanem zaporu Belmarsh na vzhodu Londona.

Obtožnica dolga 18 točk

Obtožnica ZDA proti Assangeu ima 18 točk. Med drugim je obtožen vohunjenja in zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, ki naj bi ji pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 175 let zapora.

Assange se je leta 2012 zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, kjer je ostal do aprila lani, ko ga je ekvadorska vlada izgnala. Britanska policija ga je zaprla, ker je leta 2012 prekršil določila izpusta po plačilu varščine. Takrat se je še otepal obtožb o posilstvu na Švedskem, ki pa je novembra lani opustila pregon.

Foto: Reuters

Številni protesti, da ga ne izročijo

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović in več nevladnih organizacij so pretekli teden že pozvale London, naj Assangea ne izročijo. Danes so se odzvali tudi v Društvu novinarjev Slovenije, Mirovnem inštitutu, Transparency International Slovenia in Sindikatu novinarjev Slovenije, ki prav tako nasprotujejo izročitvi Assangea ZDA.

Kot so v skupni izjavi zapisale omenjene organizacije, se pridružujejo pozivu organizacije Novinarji brez meja, ki nasprotuje izročitvi Assangea ZDA, zahteva njegovo izpustitev iz zapora iz humanitarnih razlogov ter poziva ZDA k opustitvi pregona.

Posredovani dokumenti so bili v javnem interesu

Foto: Reuters Ob tem so še zapisali, da je bila objava dokumentov, ki jih je Assangeu oziroma Wikileaksu posredovala Chelsea Manning, nedvomno v javnem interesu in ne dejanje vohunjenja, Assange pa je bil od objave izpostavljen različnim metodam, ki naj bi onemogočile njegovo delo in ga osebno diskreditirale.

Organizacije so ob tem spomnile tudi na navedbe Nilsa Melzerja, posebnega poročevalca Združenih narodov za mučenje ter druge krute, nehumane ali ponižujoče obravnave in kaznovanja ter skupine Zdravniki za Assangea, da Assangeu v zaporu Belmarsh, kjer je v izolaciji, ne nudijo ustrezne zdravstvene oskrbe.

"Če se bo preganjanje Assangea nadaljevalo ali celo zaključilo z obsodbo, bo to močno ogrozilo preiskovalno novinarstvo in medijsko svobodo. Zato pristojne v Združenem kraljestvu pozivamo, naj ob upoštevanju človekovih pravic dajo prednost svobodi izražanja in zaščiti vloge novinarstva, vključno z viri, ter zavrnejo zahtevo ZDA po izročitvi Assangea," so še zapisale v skupni izjavi.