Ruski voznik, ki je povzročil prometno nesrečo, v kletkah prevažal 11 psov. Kaj bo z njimi? #foto #video

V četrtek, nekaj po 19. uri, se je na štajerski avtocesti med izvozoma Slovenske Konjice in Dramlje zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bila avtocesta dlje časa zaprta. Vozilo s priklopnikom se je zaradi neprilagojene hitrosti prevrnilo. V priklopnem vozilu je voznik, sicer državljan Rusije, prevažal 11 psov. Dva od njih sta po trčenju pobegnila iz vozila, devet jih je ostalo v kletkah. Pobegla psa so policisti hitro ujeli, nobena žival ni poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Celje. Veterinarska inšpekcija je psom že priskrbela varno namestitev.

Prometno nesrečo, zaradi katere je bila v četrtek zvečer dlje časa zaprta štajerska avtocesta, je zaradi neprilagojene hitrosti povzročil voznik osebnega vozila ford transit.

Priklopni del vozila je z desnega voznega pasu najprej zaneslo v desno, kjer je oplazilo betonsko zaščitno ograjo, in nato še skrajno v levo, kjer je prav tako oplazilo betonsko zaščitno ograjo, nakar se je vozilo prevrnilo. Foto: PU Celje V priklopniku je voznik v kletkah prevažal 11 psov. Dva od njih sta po trčenju pobegnila iz vozila, devet jih je ostalo v kletkah. "Psa, ki sta bila na vozišču, smo takoj ustrezno zavarovali. Noben pes ni bil vidno poškodovan. Predstavniki veterinarske inšpekcije so poskrbeli za njihovo varno namestitev," so sporočili s PU Celje.

Lastnika in sopotnici so zaradi lažjih poškodb odpeljali v celjsko bolnišnico. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje bodo voznika kazensko ovadili, so še zapisali na policiji.