Štajerska avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče

Kot so pojasnili na PU Celje, se je vozilo z lahkim priklopnikom prevrnilo zaradi neprilagojene hitrosti. Po prvih informacijah v prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, so bili pa v priklopniku pasji mladiči, ki so ob nesreči popadali ven in se razbežali. Na kraju sedaj čakajo veterinarje, ki bodo mladičem pomagali.

Prometnoinformacijski center sicer priporoča obvoz po regionalni cesti Tepanje-Slovenske Konjice-Stranice-Frankolovo-Vojnik-Celje.

Zastoj na štajerski avtocesti sicer nastaja tudi pred prehodom Šentilj proti Avstriji, na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, še poroča prometnoinformacijski center.