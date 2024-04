Prišli so zaradi nasilja v družini, potem pa odkrili orožje, naboje in drogo

Krški policisti so v hišni preiskavi pri 38-letnem moškem, ki se je znašal nad partnerko, našli in zasegli več kosov orožja, naboje in prepovedano drogo. Zaradi več kaznivih dejanj so ga ovadili na tožilstvo, na upravno enoto pa bodo podali pobudo za odvzem orožja, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so bili namreč pred dnevi obveščeni o nasilju v družini. Med obravnavo zadeve so ugotovili, da 38-letnik že dlje časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko. Z njo naj bi surovo ravnal, jo pretepal, poškodoval in ji grozil, da jo bo ubil. Zaradi tega so mu odvzeli prostost, ga pridržali in mu izrekli prepoved približevanja.

Dali bodo pobudo za odvzem orožja. Foto: PU Novo mesto

Pri 38-letniku so opravili tudi hišno preiskavo. Našli in zasegli so pištolo, dve puški, 775 kosov različnih nabojev, dva nabojnika, kovinski bokser in okoli pet gramov posušene konoplje. Zoper moškega, ki sicer ima dovoljenje za eno pištolo in eno puško, bodo na upravno enoto podali pobudo za odvzem orožja.

38-letnika bodo ovadili na tožilstvo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe, povzročitve lahke telesne poškodbe ter nedovoljene proizvodnje orožja in prometa z orožjem. Uvedli bodo tudi prekrškovne postopke zaradi kršitev zakona o orožju, zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, so sporočili.