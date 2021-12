Pripravite dežnike, pred nami so deževni prazniki

Danes in jutri lahko pričakujemo pretežno oblačno vreme, na božič pa bomo potrebovali dežnike. Najnižje jutranje temeperature bodo od -7 do -2 stopinji Celzija, najvišje dnevne do 12 stopinj Celzija.

Danes bo pretežno oblačno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, ki se bo zvečer okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7 stopinj Celzija.

Jutri bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo zmeren jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo na severu Slovenije od -7 do -2 stopinji Celzija, drugod od 0 do 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 3 do 9 stopinj Celzija, na jugovzhodu do 12 stopinj celzija.

Dež se bo razširil nad vso Slovenijo

V soboto bo oblačno. Dež se bo na jugozahodu okrepil in se postopno razširil nad večji del Slovenije. Jugozahodnik bo oslabel. V nedeljo bo oblačno in sprva večinoma suho, čez dan bo dež znova od jugozahoda zajel vso Slovenijo.