Jelinčičevo žganje: Doslej se ga ni še nihče branil #video

Začelo se je z arašidi na interpelaciji ministra Aleša Hojsa. Popivanje med sejami državnega zbora, pa je bila prva reakcija marsikoga, ki je videl fotografijo poslanca SAB Andreja Rajha s steklenico žganja pri nogah. Izkazalo se je, da gre za božično darilo, ki ga poslanec SNS Zmago Jelinčič vsako leto razdeli sodelavcem v državnem zboru in celo ministrom.

V javnosti in tudi med njegovimi poslanskimi kolegi je včeraj odmevno zaokrožila fotografija poslanca Stranke Alenke Bratušek Andreja Rajha. V veliki sejni dvorani državnega zbora so ga posneli s steklenico žgane pijače pri nogah.

Iz Sab 🥃 z ljubeznijo! Ob rob polemiki glede 🥜 arašidov @aleshojs👇

➡️Tale skromen prispevek izpod klopi poslanca @Andrej_Rajh.

➡️Iz stranke ljubiteljev penine in moškega druženja v čebričku.

➡️Opazovalcu pa ne bo ušlo, da je "rakija šljiva" brendirana na SNS @ZmagoPlemeniti 😅 pic.twitter.com/fVSlBv4LCA — Mirko Mayer (@Mirko_Mayer) December 21, 2021

Pravilnik v parlamentu alkohol, natančneje le pivo in vino, dovoljuje le pri kosilu v menzi. Gre za popolnoma napačno interpretirano situacijo, lažno novico, pa se je odzval Rajh. V dokaz objavi tudi leto dni star posnetek, na katerem mu to isto steklenico kot božično darilo prinese Zmago Plemeniti Jelinčič. Doslej se je ni še nihče branil, potrdi slednji.

"Ta darila so šla vsako leto vsem poslanskim skupinam, ministrom, tistim ki radi pijejo. Ponavadi normalno Slovenci radi pijemo. Ne preveč, glih prav. Letos je sicer drugačna steklenica, a tradicije ne mislim prekinjati," je povedal prvak SNS.

Slika z darilom je v javnosti zaokrožila le nekaj ur zatem, ko je bil zaradi prigrizka, ki si ga je privoščil med interpelacijo, okrcan notranji minister Aleš Hojs. Potem ko ga je podpredsednica DZ Tina Heferle opozorila, naj zapusti dvorano, to je Hojs tudi storil, sta zoper to protestirali poslanki Violeta Tomić (Levica) in Maša Kociper (SAB).