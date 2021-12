"Zdaj so tudi sami videli, da je to brca v temo" #video

Deset interpelacij, toliko so jih v mandatu te vlade vložile stranke opozicije KUL. Vseh sedem ministrov, ki so svoje delo zagovarjali v državnem zboru, pa je interpelacije uspešno prestalo in obdržalo položaje. Videti je, da je bil ponedeljkov zagovor notranjega ministra Aleša Hojsa zadnji v nizu interpelacij. "Nobena interpelacija ni bila uspešna, kar je popolnoma logično, in mislim, da so tudi zdaj sami videli, da je to brca v temo, da delajo škodo sebi, ampak jaz bi bil za to, da imajo še kakšne tri interpelacije," je komentiral predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.

Za zdaj je videti, da je opozicija interpelacije končala. Na konec vlaganja interpelacij se je na Twitterju odzval tudi predsednik vlade Janez Janša in zapisal: Škoda.

Kot pravi poslanec SD Matjaž Han, bo naslednja in glavna interpelacija nastopila 24. aprila, ko so na dnevnem redu volitve. "Čisto iz procesnih razmišljanj, glede na časovnico, glede na to, da so 24. aprila volitve, mislim, da je to zadnja. Nesmiselna bi bila kakršnakoli interpelacija teden dni pred volitvami," je dejal Han.

Fajonova poziva k povezovanju. Kaj to pomeni za KUL?

Do takrat pa lahko pričakujemo še vsaj nekaj novih strank, ki jim vrata na široko odpira stranka SD. V današnji izjavi za javnost je predsednica SD Tanja Fajon povedala, da se pogovarja z vsemi, ki so v političnem prostoru: "Ta hip še ni zares nobene nove stranke. Še enkrat pa, vsak je dobrodošel, da se pogovarja. Naša izkušnja je, da je zdaj ključno povezovanje."

Fajonova naj bi se po novoletnih praznikih sestala tudi z Robertom Golobom, nekdanjim predsednikom uprave GEN-i, ki je napovedal svoj vstop na politični parket.

A kaj to povezovanje pomeni za koalicijo KUL? Kot so nam sporočili iz službe za odnose z javnostmi, današnji poziv Tanje Fajon v ničemer ne spreminja zavezanosti sporazumu strank demokratične opozicije (KUL). "KUL še naprej obstaja. V skladu s podpisanim sporazumom je KUL odprt za nove partnerje ob soglasju vseh štirih podpisnic sporazuma," so zapisali.

Zorčič: Ne delam si utvar

Med tistimi, ki ustanavljajo nove stranke, pa je tudi trenutni predsednik državnega zbora in nepovezani poslanec Igor Zorčič, ki takšne pozive k pogovoru in zbliževanju pozdravlja. "Si pa ne delam utvar. Naša politika je zelo polarizirana in mislim, da bi bilo morda najbolj realno ali pa morda celo najbolje, če bi začeli z majhnimi koraki," je povedal Zorčič.

Ob tem je opozoril na liberalne stranke članice skupine ALDE. S tem verjetno meri na stranki SAB in LMŠ. Ker sodeluje pri ustvarjanju liberalne stranke, bi bilo zanj pomembno znamenje, če bi omenjeni stranki pokazali voljo za sodelovanje.